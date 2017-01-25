«كتاب دبي» ينظم ورشة عن أساسيات الكتابة الإبداعية

رانيا حسن (دبي)
نظم اتحاد كتاب دبي أول أمس ورشة عمل حول (أساسيات الكتابة الإبداعية) بحضور الشاعر والناقد سامح كعوش، والروائية باسمة يونس، والعديد من المثقفين والمبدعين. وحملت الورشة مفهوم الكتابة، وسط تفاعل الحضور، وطرح كعوش العديد من الأسئلة التي تطرقت لفعل الكتابة، ومنها لماذا نكتب ؟ وهل الكتابة فعل منفصل عن الذات ، أم هي انعكاس لها ؟
كما تطرقت الورشة لنوعيات الكتابة، ومنها الكتابة الوظيفية والإبداعية، حيث تحدث كعوش عن الأنماط المختلفة للكتابة عبر العصور، ومنها الكتابة التقليدية والواقعية، التي منها التسجيلية والسحرية والاشتراكية، والكتابة السيريالية ثم الرمزية، فضلا عن الكلاسيكية أو الرومانسية موضحاً الفرق بين كل نوع وآخر.
|
وأوضح أن هناك العديد من الكتاب لا يعرفون إلى أي نمط كتابي ينتمون، وهناك البعض الذي ينتقل بين نمط وآخر، وأشار إلى ضرورة التعرف على النمط الذي يكتب به، وقوانين الكتابة، لأن شخصية الكاتب هي التي تحدده.
|
من جانب آخر عرضت الفنانة التشكيلية حنان الزين مجموعة من لوحاتها تحت عنوان (على ضوء الفنار) التي عبرت عن التراث الإماراتي بحرفية عالية، وقالت: اعتمد على الذاكرة وقصص الآباء والأجداد في لوحاتي، وتراثنا من الأشياء التي نفتخر به، لذا علينا إبرازه وتطويره.
وقالت الهنوف محمد، المسؤولة الثقافية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن للاتحاد دورا أساسيا في احتضان الكتاب والشعراء والمبدعين وإبراز مواهبهم، من خلال تقديم الورش والفعاليات الثقافية التي تفيد فئة كبيرة تحتاج لوعي واهتمام الاتحاد في تنمية مهاراتهم الإبداعية.