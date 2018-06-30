«مونترو» للجاز.. يكرّم كوينسي جونز

مونترو، سويسرا (أ ف ب)

افتتح المغني الإيطالي باولو كونته أمس الأول، النسخة الثانية والخمسين من مهرجان مونترو للجاز، التي كرمت الموسيقي الأميركي كوينسي جونز في ذكرى ميلاده الخامسة والثمانين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

افتتح كونته البالغ من العمر 81 عاماً، والذي لم يشارك في المهرجان منذ عام 2013، العرض بأغنية «كومه دي». كما شارك في أمسية الافتتاح كلّ من مغني البوب الفرنسي إتيين داهو والأميركي جون كايل الذي أسس مع لو ريد فرقة «ذي فلفت أندرغراوند»، ومنحت مدينة مونترو ميدالية فخرية لكوينسي جونز في هذه المناسبة. وقال الفنان، إن «مهرجان مونترو هو بمثابة رولز-رويس المهرجانات».

وصرّح الموسيقي الذي خاض مجال العزف على البوق والتأليف والتوزيع والإنتاج «أحبك يا مونترو» بالفرنسية. وتولى جونز الذي تعاون مع كبار الفنانين من أمثال توني بينيت وفرانك سيناترا وباربرا سترايسند، خصوصاً إنتاج ثلاثة ألبومات لمايكل جاكسون، أبرزها «ثريلر» الذي يعدّ الألبوم الأكثر مبيعاً في العالم. وهو شارك في إعداد نسختي عام 1991 و1993 من مهرجان مونترو الذي قدّم فيه عروضاً عدة.

ومن أبرز ضيوف الدورة الثانية والخمسين، «ديب بوربل» وفان موريسون وإيجي بوب و«هوليوود فامبايرز» وجاك وايت.