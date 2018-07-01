فنان كوميدي يدّعي اتصاله بترامب عبر طائرة الرئاسة

واشنطن (د ب أ)

قال فنان كوميدي أميركي، إنه تظاهر بأنه عضو في مجلس الشيوخ، وتمكن من التحدث عبر الهاتف إلى الرئيس دونالد ترامب أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة، وناقش معه قضايا سياسية مختلفة بما في ذلك الهجرة والمحكمة العليا.

ونشر جون ميلينديز مقطعاً صوتياً للمكالمة الهاتفية المزعومة على نشرته الصوتية «ستترينج جون» (جون المتلعثم)، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالبيت الأبيض، وتظاهر بأنه السيناتور روبرت مينديز، وبعد فترة طويلة مع التحدث مع مساعدين، تلقى اتصالاً في النهاية من شخص يبدو صوته مثل ترامب، الذي قال إنه عائد من مؤتمر في نورث داكوتا. وقد عقد المؤتمر الأربعاء الماضي. ورفض البيت الأبيض أمس الأول التعليق بشأن صحة التسجيل، ولكن وسائل إعلام أميركية ذكرت أن الموظفين يحققون لمعرفة كيف تم الاتصال، واستغرق الاتصال الهاتفي دقائق عدة، وبدأ بشخص يبدو وكأنه ترامب يهنئ الرجل الذي يعتقد أنه السيناتور مينديز، الذي أسقطت في الآونة الأخيرة اتهامات بالفساد ضده.

وقال صوت ترامب: «لقد مررت بموقف صعب للغاية، ولا أعتقد أنه كان موقفاً عادلاً للغاية.. لكن تهانينا». ثم ناقش الرجلان قضية الهجرة، واستبدال قاضي المحكمة العليا أنتوني كينيدي، الذي أعلن تقاعده قبل أيام.

ولم يكشف الصوت الذي يبدو مثل ترامب الكثير، لكنه قال إنه سيتم اختيار خليفة لكينيدي قريباً، مضيفاً «لدينا بعض الخيارات الرائعة».