النصر يضم الحسين صالح 4 مواسم



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة) تعاقد النصر مع الحسين صالح لاعب نادي الإمارات لمدة 4 مواسم، إذ نجحت إدارة نادي الإمارات في بيع بطاقة اللاعب المرتبط معه بعقد ينتهي الموسم المقبل، للاستفادة من عائد الصفقة في دعم الخطوات الرامية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب. وسبق للاعب الحسين صالح خوض تجربة قصيرة مع النصر معاراً من نادي الإمارات لمدة 6 أشهر قبل مواسم عدة، علماً أن هناك نحو 5 أندية بدوري الخليج العربي طلبت ضم اللاعب الحسين صالح رسمياً أخيراً، لكن رغبة نادي النصر رجحت كفته في المفاوضات التي أثمرت عن فوزه بالصفقة.