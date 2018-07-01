«المادة 7» تبطل تشكيل لجنة الانضباط

دبي (الاتحاد)

أثار قرار اتحاد الكرة بتشكيل لجنة الانضباط علامة استفهام قانونية، وذلك عندما تم تشكيل اللجنة وضم حسن الزيودي عضو لجنة الانتخابات، ما يبطل عضويته في الانضباط بنص المادة 7 من لائحة الانتخابات التي تمنع عضو اللجنة من أن يكون عضواً بأي من التالي «مجلس إدارة الاتحاد، أو اللجان العاملة أو الأمانة العامة أو أياً من اللجان القضائية» ما يتطلب الانتظار حتى أقرب جمعية عمومية، لتصحيح اللبس القانوني حول دخول الزيودي للجنة الانضباط، الذي جاء تعينيه في لجنة الانتخابات بقرار من الجمعية العمومية، بينما تم تعيينه الجديد بعد أن سقطت عضويته في لجنة الانتخابات سهواً، وأقرت الجمعية العمومية ذلك خلال اجتماعها الذي عقد الثلاثاء الماضي.

وتفيد المتابعات أن الزيودي لم يتقدم باستقالة للجمعية العمومية من عضوية لجنة الانتخابات وهو الإجراء الذي كان يجب أن يتبع خلال الاجتماع الأخير، قبل تعيينه في الانضباط.