الشحي مديراً لبطولة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات

أبوظبي (الاتحاد)

قررت اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، تكليف حكمنا الدولي العميد حسن بن هدية الشحي بتولي مسؤولية المدير التنفيذي للبطولة، وتأتي هذه الخطوة من جانب اللجنة المنظمة في إطار دعم كوادرنا الوطنية، وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن اختيار الشحي مديراً تنفيذياً للبطولة، يعد دعماً لكوادرنا الوطنية التي تميزت بإدارة وإنجاح أكبر البطولات العالمية، ووجوده سوف يعزز من النجاحات المنشودة.

وأعرب عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من مكاسب ونجاحات فنية وتنظيمية وترويجية، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت للبطولة في عامها الأول، تفرض على اللجنة المنظمة العليا واللجان المنبثقة عنها، مسؤوليات جسام من أجل المحافظة على هذه النجاحات، وتحقيق المزيد منها حتى نعكس الصورة الحضارية لدولتنا الغالية أمام جميع الرياضيين في العالم أجمع.

وأشادت نورة خليفة السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بتكليف العميد حسن الشحي بتولي هذه المسؤولية، مؤكدة أن هذا التكليف سوف تنعكس آثاره على بقية كوادرنا الوطنية من الجنسين، وتصب في مصلحة البطولة.

ونوهت نورة السويدي إلى أن النجاحات التي تحققت في النسخة الأولى من البطولة، والتي كانت محل إعجاب وتقدير المتابعين كافة، تدعونا إلى ضرورة مضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من هذه المكاسب العالمية.