بوتاس أول المنطلقين في جائزة النمسا للفورمولا -1

سبيلبرج (رويترز)

حقق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين لأول مرة هذا الموسم في بطولة العالم للفورمولا -1 للسيارات في سباق النمسا، أمس، بينما احتل زميله البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام المركز الثاني.

وفاز بوتاس، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن هذا الموسم، بالسباق على حلبة رد بول بعدما انطلق أولا في 2017. وتأهل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، الذي يتأخر بفارق 14 نقطة خلف هاميلتون بعد ثمانية سباقات، في المركز الثالث.

وأكد نيكي لاودا الرئيس غير التنفيذي لفريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1، إن الفريق سيواصل مع سائقيه الحاليين لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

وقال لاودا لإذاعة «أو أر أف»: «أؤكد أن لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس سيظلان مع فريق مرسيدس. هذا شيء منته»، ولكنهما، لم يوقعا، وينتهي عقد هاميلتون، بطل العالم، بنهاية العام الجاري ولكن أفادت تقارير بأنه تم الانتهاء من صفقته الجديدة بخلاف التفاصيل الثانوية.

ووفقاً للاودا، فإن السائق البريطاني سيظل مع مرسيدس حتى 2020، ولن يكون بقاء بوتاس، الذي انضم لمرسيدس في 2017 عقب اعتزال مفاجئ لنيكو روزبرج، مفاجأة نظراً لأدائه وعلاقته القوية الإيجابية بهاميلتون.