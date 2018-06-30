«الهيئة» تستعرض مسودة قانون الرياضة

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة، الذي عقد الخميس في مقر الهيئة بدبي بحضور جميع الأعضاء والأمانة العامة للهيئة، واستعرض المجلس المسودة الأولى للقانون الرياضي، التي أعدتها اللجنة المكلفة برئاسة سعيد عبدالغفار وعبدالعزيز النومان، ومحمد شريف العوضي، وحميد راشد الشامسي، إضافة إلى بدر الحمادي من مكتب الشؤون القانونية في الهيئة، ومستشارين وخبراء قانونين آخرين، وتدوين الملاحظات ومناقشة الخطة الزمنية لإطلاق القانون الذي سيحدد ماهية الرياضة والهدف منها والأدوار والمسؤوليات بين الجهات الاتحادية والاتحادات الرياضية، بما يتناسب مع قانون وسياسة الإمارات.

واستعرض المجلس نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات خلال الفترة السابقة، واطلع على خططها المستقبلية التي تم وضعها من قبل اللجنة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على آلية عمل صندوق دعم ورعاية الموهوبين الرياضيين في الدولة وتشكيل لجنة فنية لوضع الأسس والمعايير لتفعيل الصندوق واختيار الموهوبين الرياضيين برئاسة عبدالمحسن الدوسري.