موسكو (د ب أ)

أعلن الاتحاد البولندي لألعاب القوى، وفاة أسطورة ألعاب القوى البولندية والبطلة الأولمبية السابقة إيرينا شفينسكا عن عمر يناهز 72 عاماً، وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنه شعر «بالصدمة والحزن» لدى سماعه الأنباء، وأضاف بشأن العضوة السابقة باللجنة الأولمبية الدولية «شعرت بصدمة وحزن إزاء وفاة الصديقة العزيزة بالحركة الأولمبية إيرينا شفينسكا. كل الأسرة الأولمبية تشعر بحزن عميق».

وتابع: «إيرينا ستظل دائماً في الذكرى، كشخصية بارزة سواء على مستوى قدراتها خلال مسيرتها الاحترافية أو عملها كعضوة في اللجنة الأولمبية الدولية. بلطفها وتواضعها، كانت نموذجاً يحتذى به وكرست حياتها بأكملها للرياضة. الذكريات الرائعة لفترة العمل معها لن تمحى أبداً». كذلك وصف الرئيس البولندي أندجي دودا، الراحلة شفينسكا، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها «السيدة الأولى للرياضة البولندية»، مضيفاً أن رحيلها «خسارة كبيرة وأصابنا بحزن شديد». وأحرزت نجمة سباقات العدو شفينسكا سبع ميداليات أولمبية، منها ثلاث ذهبيات توجت بها في سباقات 4 × 100 متر في طوكيو 1964 و200 متر في مكسيكو سيتي 1968 و400 متر في مونتريال 1976. كذلك حققت شفينسكا عشرة أزمنة قياسية عالمية وتعد، طبقاً للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الوحيدة بين الرياضيين الذكور والإناث، التي حطمت الزمن القياسي العالمي لجميع سباقات 100 متر و200 متر و400 متر.

وكانت شفينسكا، التي تحظى بشعبية هائلة تولت منصب رياضي إلى جانب عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، بعد نهاية مسيرتها الاحترافية، وبعدها عانت شفينسكا من مرض السرطان، حتى توفيت أمس الأول في أحد مستشفيات وارسو، حسب ما أوضحه بيان الاتحاد البولندي لألعاب القوى.