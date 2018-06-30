30 سباقاً في الموسم الجديد لـ «دبي البحري»

دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 14 سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاقة منافسات وفعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019 بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.
جاء خلال الاجتماع الشهر لمجلس إدارة النادي الذي عقد مؤخراً برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، واطلع مجلس الإدارة على البرنامج الزمني المقترح لإقامة منافسات الموسم، ووافق على المواعيد المقترحة الخاصة بالمنافسات والسباقات البحرية التي تتضمن 30 حدثاً متنوعاً بين الرياضات البحرية التراثية في القوارب والسفن الشراعية 22 و43 و60 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والقوارب السريعة والدراجات المائية والكايت سيرف وصيد الأسماك.
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وأشاد مجلس الإدارة في الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلت من فريق عمل النادي في تنفيذ برامج وسباقات الموسم الماضي التي وصل عددها إلى 27 سباقاً متنوعاً، متمنياً أن تستمر هذه النجاحات بنفس الصورة.
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وثمن مجلس الإدارة الدعم الكبير من حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة مشيدا بالخطوة الجديدة في تنظيم مختبر الرياضيات البحرية المزمع انعقاده في النصف الثاني للعام الحالي 2018 من أجل استشراق آفاق جديدة من أجل تطوير الرياضات البحرية ومواصلة النجاحات الكبيرة التي حققتها في الترويج لإمارة دبي منذ سنوات حيث من المنتظر أن يشارك النادي بفعالية في المختبر المرتقب.