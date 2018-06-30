فريق أبوظبي يبحث عن لقب الفورمولا-1 في إيفيان

خالد السعدي (إيفيان)

اطمأن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على استعدادات فريق أبوظبي للمشاركة في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي تستضيفها مدينة إيفيان الفرنسية اليوم.

وحرص الشيخ محمد بن سلطان وخليفة بن سلطان على الاطمئنان على كل التجهيزات الخاصة بزوارق فريق أبوظبي خلال جلسة مطولة بخيمة الفريق استمع خلالها لكل التقارير الفنية الخاصة بالمشاركة من سالم الرميثي رئيس البعثة، وذلك للوقوف على الترتيبات الأخيرة قبل انطلاق السباق الرئيسي للجولة، بالإضافة إلى استعراض فرص الفريق في هذه الجولة وحسابات الترتيب العام حالياً للبطولة، كما زارا خيمة فريق الفيكتوري.

وقدم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة رسائل معنوية للمتسابقين وفريق أبوظبي قبيل انطلاق المنافسة، قائلاً: «تحملون لقب البطولة، ويتوجب عليكم بذل كل الجهد من أجل الوصول إلى نتائج تحقق للإمارات ولكم الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، فريقنا يمتلك كل مؤهلات الفوز وقادر على أن يحقق لقب الجولة للموسم الرابع على التوالي، وأن يساهم مرة أخرى في صناعة الفوز هنا ورفع علم الإمارات على بحيرة إيفيان، نمتلك الفريق الأفضل والقادر على رسم السعادة وجلب الألقاب كما تعودنا دائماً».

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة اليوم بمشاركة 18 متسابقاً يتقدمهم فريق أبوظبي بثلاثة زوارق قوية مؤهلة للفوز بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وإريك ستارك عبر التحدي الصعب والقوي.