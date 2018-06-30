رئيس «البارالمبية الدولية» يشيد باستضافة الإمارات لمقر «الآسيوية»

بون (الاتحاد)

أشاد أندرو بارسنز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية بقرار استضافة الإمارات مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية ما يؤكد اهتمامها الكبير برياضة «أصحاب الهمم» والدعم غير المحدود لها من أجل حصد النجاحات على الصعد كافة وخصوصا أنها تحظى برعاية كبيرة من القيادة الرشيدة لتحقيق المراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وأندرو بارسنز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية على هامش اجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية ورؤساء القارات الذي أقيم بمقر البارالمبية الدولية بمدينة بون الألمانية.

وأطلع ماجد العصيمي أندرو بارسنز على مشاريع وبرامج اللجنة البارالمبية الآسيوية والنجاحات التي حققتها رياضة «أصحاب الهمم» في القارة الصفراء والتحديات التي تواجه الألعاب المختلفة.

وتبادل رئيسا اللجنتين البارالمبية الدولية والآسيوية وجهات النظر المختلفة الخاصة بالتحديات التي تواجه رياضة أصحاب الهمم على الصعيدين الدولي والقاري من أجل أن يحقق كل منتسب لها طموحاته المطلوبة على الصعد كافة وخصوصاً في ظل الدعم الذي يحظى العصيمي الرئيس الشباب للجنة البارالمبية الآسيوية بتواجد إماراتي على رأس الهرم القاري مما يعزز من المكتسبات التي تحققت بحصد رياضة أصحاب الهمم في القارة الآسيوية العديد من المكاسب مما كان له المردود الإيجابي على مسيرة الألعاب المختلفة.

وكان ماجد العصيمي قد التقى قبل سفره إلى ألمانيا بيتر دريسدل رئيس الاتحاد الدولي للشلل الدماغي بمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية بدبي، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه رياضة هذه الفئة بالعالم والقارة الصفراء بعد الزيارة القارية الأخيرة الناجحة لكل من مملكتي تايلاند وكمبوديا ولاوس، وهى الأولى ضمن سلسلة من الزيارات يقوم بها رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى الأقاليم الخمسة حيث أكد المسؤولون في كمبوديا ولاوس أن جولة العصيمي تعتبر الأولى لرئيس لجنة بارالمبية آسيوية للدولتين، والذي تعرف عن قرب على التحديات التي تواجه الحركة البارالمبية بهما.

يذكر أن القارة الآسيوية تعد الأكبر من حيث نسبة الرياضيين أصحاب الهمم التي تمثل 65% من معاقي العالم خصوصاً، أن القارة الصفراء الأكثر نشاطاً في مجال الرياضة بصفة عامة وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، حيث تقيم كل 4 سنوات الألعاب الآسيوية البارالمبية على غرار الألعاب الآسيوية التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الألعاب الصيفية والشتوية طوكيو 2020 وبكين 2022.