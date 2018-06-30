الشعفار: تعاون الأندية وراء «آسيوية ميرزا» التاريخية

الشارقة (الاتحاد)

سيطر فريق شباب الأهلي للدراجات على معظم جوائز حفل ختام موسم الدراجات الذي أقيم في مقر الاتحاد بالشارقة، فيما نجحت أندية النصر والتعاون والشارقة والعربي والحمرية والرمس في الفوز بعدد من الميداليات والكؤوس خاصة في مراحل الناشئين والبراعم.

وتوجه أسامة الشعفار رئيس الاتحاد بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، على ما يقدموه من دعم واهتمام في مختلف المجالات ساهم في وجود الإمارات دائماً في الصدارة.

وأضاف: أتوجه إليكم بالشكر على ما قدمتموه خلال هذا الموسم المنصرم من مجهود للارتقاء بمستوى رياضة الدراجات في مختلف البطولات التي نظمها الاتحاد أو المساهمة في إعداد المنتخبات الوطنية من خلال الاهتمام بالكوادر الوطنية من اللاعبين المواطنين في مختلف الفئات العمرية وحتى فريق العموم.

وتابع الشعفار: هذا الاهتمام الذي أسفر عن إنجاز تاريخي لرياضة الدراجات يحدث لأول مرة منذ أن تأسس الاتحاد عام 1974 وهو حصول بطلنا الآسيوي يوسف ميرزا على أول ميدالية آسيوية في بطولة الطريق في تاريخ الإمارات، إضافة إلى ذهبيتين آسيويتين في سباق المضمار عن طريق يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، ليحقق حلم الدراجات الإماراتية الذي طال انتظاره بأن تكون على خريطة الدراجات الآسيوية منافسة في كل البطولات التي تشارك فيها وتخطي مرحلة المشاركات الشرفية.