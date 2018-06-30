كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة سان سيرو

ميلان (الاتحاد)

يستضيف مضمار سان سيرو العريق في مدينة ميلانو الإيطالية مساء اليوم، سباق المحطة الرابعة والثالثة أوروبياً لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين تحت الأضواء الكاشفة، بمشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا وأوروبا.

ويأتي تنظيم المحطة الإيطالية للعام الثاني على التوالي في أجندة سباقات الكأس الغالية بعد أن شهد المضمار العريق العام الماضي تنظيم أول سباق للخيل العربي الأصيل بتاريخ المضمار والأصداء الكبيرة التي حظي بها، الأمر الذي يرسخ مكانة الكأس وريادتها العالمية ونجاحاتها المتواصلة التي امتدت لتشمل كافة مضامير العالم الشهيرة.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لعام 2018، برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بالتزامن مع عام زايد، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الحكيمة بالحفاظ على سلالة الخيل العربي الأصيل ودعم مسيرته.

ويشرف على تنظيم السباقات اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل في إيطاليا. وحظي السباق الذي سيقام لمسافة 2000 متر لفئة ليستد المخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بترحيب إيطالي واسع وأصداء كبيرة وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة القوية في إيطاليا وأوروبا، كما يبلغ مجموع جوائز السباق 50 ألف يورو.