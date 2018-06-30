  • الأحد 17 شوال 1439هـ - 01 يوليو 2018م

تلوث الهواء يسبب ملايين الإصابات بالسكري
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 30 يونيو 2018

أ ف ب

خلص باحثون، في دراسة حديثة نشرت نتائجها اليوم السبت، إلى أن إصابة جديدة بالسكري من كل سبع حاليا سببها تلوث الهواء.

وساهم التلوث في 3,2 ملايين حالة جديدة من السكري في العالم في 2016، ما يمثل حوالى 14 % من الحالات الجديدة، على ما أشار معدو الدراسة من كلية الطب في واشنطن في مدينة سانت لويس الأميركية.

وقد شكل الرابط بين تلوث الهواء والسكري موضع بحوث سابقة.

وقال الباحثون، الذين نشرت نتائج دراستهم في مجلة "ذي لانست بلانيتاري هلث"، "نظن أن التلوث يقلص إنتاج الانسولين ويسبب التهابات ما يمنع الجسم من تحويل الغلوكوز في الدم إلى طاقة".

ونسبة الـ14% متأتية من بيانات طبية لـ1,7 مليون شخص من قدامى المحاربين الأميركيين تمت متابعتهم لمدة وسطية تبلغ ثماني سنوات ونصف السنة. وجرى اختيار المشاركين في البداية جميعا لكونهم من غير المصابين بالسكري.

ووضع الباحثون نموذجا إحصائيا لرؤية إلى أي مدى قد يفسر تلوث الهواء في مكان الإقامة إصابتهم بالسكري. كما أن المقارنة أجريت مع إصابة أخرى لا يكون فيها هذا التلوث مسؤولا، وهي الكسور في الأطراف العلوية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 