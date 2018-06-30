تلوث الهواء يسبب ملايين الإصابات بالسكري

خلص باحثون، في دراسة حديثة نشرت نتائجها اليوم السبت، إلى أن إصابة جديدة بالسكري من كل سبع حاليا سببها تلوث الهواء.
وساهم التلوث في 3,2 ملايين حالة جديدة من السكري في العالم في 2016، ما يمثل حوالى 14 % من الحالات الجديدة، على ما أشار معدو الدراسة من كلية الطب في واشنطن في مدينة سانت لويس الأميركية.
وقد شكل الرابط بين تلوث الهواء والسكري موضع بحوث سابقة.
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ونسبة الـ14% متأتية من بيانات طبية لـ1,7 مليون شخص من قدامى المحاربين الأميركيين تمت متابعتهم لمدة وسطية تبلغ ثماني سنوات ونصف السنة. وجرى اختيار المشاركين في البداية جميعا لكونهم من غير المصابين بالسكري.
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