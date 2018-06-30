تلوث الهواء يسبب ملايين الإصابات بالسكري

أ ف ب

خلص باحثون، في دراسة حديثة نشرت نتائجها اليوم السبت، إلى أن إصابة جديدة بالسكري من كل سبع حاليا سببها تلوث الهواء.

وساهم التلوث في 3,2 ملايين حالة جديدة من السكري في العالم في 2016، ما يمثل حوالى 14 % من الحالات الجديدة، على ما أشار معدو الدراسة من كلية الطب في واشنطن في مدينة سانت لويس الأميركية.

وقد شكل الرابط بين تلوث الهواء والسكري موضع بحوث سابقة.

وقال الباحثون، الذين نشرت نتائج دراستهم في مجلة "ذي لانست بلانيتاري هلث"، "نظن أن التلوث يقلص إنتاج الانسولين ويسبب التهابات ما يمنع الجسم من تحويل الغلوكوز في الدم إلى طاقة".

ونسبة الـ14% متأتية من بيانات طبية لـ1,7 مليون شخص من قدامى المحاربين الأميركيين تمت متابعتهم لمدة وسطية تبلغ ثماني سنوات ونصف السنة. وجرى اختيار المشاركين في البداية جميعا لكونهم من غير المصابين بالسكري.