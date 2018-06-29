العراق: إعدام 13 إرهابياً ومقتل 6 «دواعش» بغارة

سرمد الطويل (بغداد)

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 13 إرهابياً مداناً، بناء على أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحسب بيان صادر أمس من وزارة العدل التي لم تحدد هويات المحكومين.

وفي وقت سابق، أشار مكتب رئيس الوزراء في بيان، إلى أنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بـ 12 إرهابياً مداناً من الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية». والأحكام القطعية هي التي رفض فيها الاستئناف، وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

لكن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، أوضح في بيان لاحقاً أن حكم الإعدام نفذ بحق 13 مداناً و«هي الوجبة الثانية لعام 2018». وأضاف البيان أن «أحكام المنفذ بهم ضمن قانون مكافحة الإرهاب، ما بين الاشتراك بالعمليات المسلحة مع المجاميع الإرهابية وعمليات الخطف والتفجير وقتل المدنيين». وفي العام 2017، نفذ حكم الإعدام شنقاً بـ111 محكوماً على الأقل.

وبدأ العام 2018 بإعدام 13 شخصاً، بينهم 11 مداناً بـ«الإرهاب». وتمت عمليات الإعدام في سجن الحوت في مدينة الناصرية بجنوب العراق.