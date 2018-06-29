الأردن: لا نستطيع فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين

عمان (وكالات)

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات امس ان بلادها لا تستطيع الاستجابة لمطالب فتح الحدود للاجئين السوريين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان غنيمات أعربت عن تقدير بلادها للوضع الإنساني الصعب في الجنوب السوري «إلا ان المطالبة بفتح الحدود للاجئين السوريين أمر لا يستطيع الأردن الاستجابة له للأسف».

كما أعربت عن ترحيب الأردن بأي اتفاق للهدنة والتهدئة وأي حل لحقن الدماء وعدم تشريد المزيد من المدنيين السوريين حاثة الدول الكبرى والمجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة على القيام بدورهم في إغاثة وحماية السوريين «وتوفير صيغة تحميهم وتحمي المصالح الأردنية». وقالت إن «البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري» وان الأردن يأمل بأن تتخذ الأمم المتحدة خطوات عملية لمساعدة النازحين وتوفير متطلباتهم المعيشية خصوصا ما يتعلق بتوفير المياه والأطعمة والمستلزمات الطبية.

وأبدت غنيمات استعداد الأردن لتقديم العون للسوريين في الداخل السوري واستغربت «ان يحمل البعض مسؤولية المأساة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء في سوريا للمملكة وحدها». وبهذا الخصوص رأت ان الأردن «وبامكانياته المحدودة وأزمته المالية الخانقة لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء باستقبال الأشقاء السوريين لكنه على استعداد تام للتعاون مع الأمم المتحدة للقيام بدورها دون فتح الحدود».