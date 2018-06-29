الأمم المتحدة تحذر من كارثة في درعا

جنيف (وكالات)
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين أمس من وقوع كارثة في درعا في ظل الاقتتال القائم هناك.
ودعا ابن الحسين في بيان أطراف النزاع في سوريا إلى وضع حد للعنف المتفاقم هناك مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتفادي تكرار إراقة الدماء والمعاناة التي شهدتها منطقة الغوطة الشرقية في وقت سابق من هذه السنة.
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وأوضح المفوض السامي ورود تقارير «تفيد بأنه لم يسمح خلال الأيام القليلة الماضية للمدنيين بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء عبر نقاط تفتيش حكومية تقع في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من درعا إلا مقابل تسديدهم مبلغاً مادياً». وأضاف أن «الوضع السوداوي المتأزم يكتمل مع تقارير تفيد بأن مقاتلي تنظيم داعش المسيطرين على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربي من محافظة درعا لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم». كما انتقد استخدام مختلف الأطراف في سوريا المدنيين رهائن على الرغم من أن القانون الدولي يفرض عليهم بذل أقصى جهودهم لحماية المدنيين مطالباً بضرورة تأمين ممر آمن لكل من يرغب في الفرار وحماية كل من يرغب في البقاء في كافة الأوقات.