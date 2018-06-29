مفتي مصر: ثورة 30 يونيو إرادة وطن بمواجهة التطرف

أحمد شعبان (القاهرة)

هنأ مفتي مصر شوقي علام أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التي توافق اليوم السبت. ودعا في كلمة وجهها أمس، جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة الوطن العظيم، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات. كما دعا جموع الشعب إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصر الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، لافتاً إلى أن مصر الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب. وأوضح أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب. وأكد أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف.