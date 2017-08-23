الطفلة التي تسكنني

د. هند السليمان





نتحدث عن السفر، نحلم به، نسافر كثيراً. وإنْ سألنا أحدهم لماذا نسافر؟ لا نملك جواباً غير تعداد مميزات وجهتنا. حتى عبارة «للسفر سبع فوائد» نكررها دون يقين من قُدرتنا على تعداد هذه الفوائد السبع! ولماذا الرقم سبعة تحديداً؟ أهو امتداد لما يحمله الرقم سبعة من قدسية تتكرر في كثير من الحضارات؟ لا يهم هذا الآن، ولنعد إلى سؤالنا الأول: في عصرنا هذا، لماذا يسافر الأفراد؟



السفر ارتبط بتحقيق أمور ثلاثة: التواصل مع الآخرين، اكتشاف الحضارات والثقافات الأخرى «أي ما صنعه الإنسان على هذه الأرض»، واكتشاف الطبيعة «أي ما صنعه الخالق». مع التقنيات الحديثة هل ما زلنا نحتاج السفر لنحقق هذا؟ وكالة ناسا الفضائية تبث لنا صوراً لا تكشف مجاهل سطح الأرض فقط بل وأغوارها الداخلية. صور تُرينا شكل الأرض على السطح وفي أعماقها السحيقة، بل وكيف كانت في عصور مضت. كل هذا ونحن لم نتحرك عن أريكتنا المفضلة في صالة بيتنا. بل، وبجلستك تلك ذاتها تستطيع عبر هاتفك الذكي التواصل مع آخرين في معظم أصقاع الأرض. تواصل عبر الصوت أو الصورة أو الكتابة، وذلك باختلاف وسيلة التواصل الاجتماعي التي تُستخدم. أما السبب الثالث للسفر، اكتشاف الثقافات. ألا يعرف أغلبيتنا عن احتفالات السامبا البرازيلية ورقص الزولو الأفريقي واللباس الإندونيسي والطعام الياباني حتى وهو لم يزر أياً من هذه الدول؟



التقنية وطرق التواصل الحديثة، ألغت السفر شرطاً لاكتشاف العالم من حولنا، أو على الأقل لم تجعله شرطاً وحيداً لذلك. ومع هذا ما زال للسفر جاذبيته، بل وزاد عدد المسافرين حول العالم. الأمر الآخر، ارتبط السفر بالاكتشاف والمغامرة واقتحام المجهول، فعن أي اكتشاف ومغامرة نتحدث هنا، ونحن نعرف اسم وصورة المكان الذي سنذهب إليه، بل حتى ما سيقدم لنا من إفطار صباحي، نعرف مكوناته ونحن لا نزال في مكاننا، لم نغادر بعد؟

شخصياً، لا أسافر كثيراً، وحين أفعل أسافر بروح راغبة بتشرب تجربة السفر بشكلها النقي. ومع هذا لم أجد إجابة كافية أو أجوبة كافية عن السؤال إلا في سفرتي الأخيرة، إجابة ذاتية لهذا السؤال. الغريب أنها كانت سفرة قصيرة لم تتجاوز 48 ساعة، وإلى مكان قريب أعتدت زيارته. ربما هي الأمور كذلك، نبحث بعيداً لنكتشف أن مبحثنا أقرب إلينا مما توقعنا!

