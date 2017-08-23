قوارب صغيرة من الورق.. ونسمِّيها: الحب

عماد فؤاد

منذ اللحظة التي أطلقنا فيها صفحتي الإبداع الجديدتين بملحق الاتحاد الثقافي لأول مرة في العشرين من يوليو الماضي، ونحن نتلقّى عشرات القصائد والنصوص القصصية والسردية من مختلف أنحاء العالم العربي، كان استقبال المبدعين والقراء احتفائياً بالصفحتين، واحتفالياً بالنصوص التي تضمّنتها، وهو ما جعلنا نوقن أننا إزاء مساحة إبداعية جديدة تحتاجها لحظتنا الثقافية الراهنة، وسيدفعنا هذا الترحيب الجميل إلى أن نكون عند حسن ظنّ قرائنا ومبدعينا بنا على الدوام.

بدايتنا اليوم ستكون مع قصيدة للشاعرة السورية نسرين أكرم خوري، حيث الشعر في بساطته الآسرة، وهو يرقب اليد التي تتحسس خرائط أحياء دمشق، كأن الأمكنة القديمة أصبحت مجرّد خطوطٍ مرسومة على ورق، تتعامل خوري مع اللغة بعفوية طفلة تلعب، فتضعنا أمام حالة الخسران التي تشعر بها أمام الحدث السوري في أغواره العميقة: «بذَّر كلّ شيء / واحتفظ لنفسه بإبرة / قال: تلزم / ثم قعد ينفخ كيس حياته الفارغ / ويلوّح بالإبرة أمامه».

أما القاص الفلسطيني سليم البيك، أو قل المخرج السينمائي الذي لا ينسى تفصيلة أو لوناً أو شكلاً أو جزءاً من المشهد الذي يبرع في رصده لنا، فيحولنا جميعاً إلى مشاهدين أمام شاشته العملاقة وهو يترقب لقاءه «الثالث الأوّل» بفتاته: «تلك الفِتنة المتجسّدة في امرأة تلمّ شعرها»، والتي ينازع تردده في الاقتراب منها، بكتابة البطء مجسداً، وإنْ لم نعدم كذلك لغته اللاهثة من فرط الترقب.

ويقدم لنا الشاعر الليبي عاشور الطويبي المقيم بالنرويج، قصيدتين قضّتا من حجر اللغة، تشعر حين تقرأ الطويبي كأنك أمام راهب معتكف في معبد على قمة جبل، عمله اليومي هو تقطير مئات الزهور ليقدم لك قطرة عطر جدّ صغيرة، لكنها القطرة التي تكمن فيها خلاصة الرائحة، ثمة قانون لُغوي ما يحكم قصيدة الطويبي، كأنه يكتب ما يشبه الهايكو: «ليت يدي الأخرى جرادةٌ حطّت بعد شبع».

وإذا كان سليم البيك اتخذ من فتاته بطلة لنصه، فإن القاصة الإماراتية مريم الساعدي تقترب من تفاصيل الحياة أكثر وهي تتبع الفتى الذي كُتب عليه أن يكون رجلاً قبل الأوان، في رحلته للبحث عن عمل: «رحيل والده كان مفاجئاً بشكل لم يستطع استيعابه، لكن لم يكن الوضع مناسباً لرفاهية الحزن». تكتب الساعدي لغة بصرية تعتمد رصد التفاصيل الصغيرة ووضعها، واحدة بعد أخرى، في سياق سردي يعتمد في بنائه على الجمل القصيرة الخاطفة، كما لو كانت ترسم مشهداً برأس فرشاة.