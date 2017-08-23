... ما هو اللا فن؟

سامي داوود

هل الشيء الجمالي هو شيء فني؟ قطعاً لا. إذن. ما الشيء الفني الذي لا يختزل إلى شيء جمالي؟ تفتقر نظرية الفن إلى التعريف وتعلل ذلك بحرية الفن في بناء نفسه. تعليل هش يعكس فقر العبارات التي تؤسس ذرائعية الحرية الفنية. افتتح المقال بهذا التمييز الذي أعتبره أساساً لعزلٍ مزدوج: إبعاد ما لا يُعد فَناً عن ما يمكن أن يكون فناً. ودراسة الفن ضمن خصائصه الحسية التي تمنحه عليته. ولبناء التعريف الذي سأتقدم به، سأستعين بسياقين لا ينتميان إلى نظرية الفن. هما: البنية المنطقية للتعريف لدى «ويلارد. كواين» الذي يشترط في تعريف أي شيء توفر سياق دقيق يبعد عن الشيء اختلاطه بغيره. وسياق نافع يدعم الشيء بهويته. واستراتيجية بناء التعريف لدى مارسيل موس الذي يعمل على إظهار ما لا يكونه الشيء لجعل تعريف الشيء واضحاً وغير متناقض، وذلك لأن نظرية الفن غير قادرة على أن تغذي تعابيرها معرفياً من الداخل لتجعلها متماسكة مفاهيمياً. فمفرداتها تستخدم بطرق متناقضة تجعل من إمكانية بناء معجم فني بمثابة كتاب لتجميع التعاويذ. على سبيل المثال لا نجد تدقيقاً ولا فهماً لمفهوم التجريد. واستخدامه في الأعمال الفنية محض استعراض صبياني لا يعكس أي شيء يتصل بالتجريد، وهو كمفهوم لا يأتي من كاندنسكي ـ الذي سنخصص له مبحثاً مستقلاً ـ بل من مرجعيات متعددة ومتباعدة. جون ديوي الذي عرَّف التجريد بالحد الأدنى والضروري لإظهار ذاتية الشكل، متكئاً على الإرث الفلسفي لتعريف هذا المفهوم لدى كل من لالاند وأفلوطين. وهو تعريف يفقد فاعليته عند التحول إلى التمثلات التجريدية الأخرى كالرسم الحركي والتجريد التعبيري. كما أنّ اللغة التي يتم بها تنظير العروض الفنية المعاصرة contemporary art. لا تتضمن على أدنى علاقة بين المعنى والأسماء التي تستخدمها. ولا حتى على الفهم المتعلق بهذا التوسط. وبنيتها التحليلية غائبة لأنها تستخدم جملاً تركيبية يمكن أن تغير تجربة فنية بأخرى دون أن يتغير شيء في بنية المقال أو التقديم. والمؤسسات التي تشكل البنية التحتية لتسويق القيم الفنية بضائعياً وتنوّم جمهورها الخاص. أي متاحف الفن/&rlm مرجعية بناء القيمة. والمزادات الفنية/&rlm سوق القيم. والبيناليات/&rlm كهنوت الأوسمة الفنية، هي التي تشوه المرآة التي يرى الفن نفسه منعكساً فيها، لذلك لا يمكن التعويل على مجال الفن لتعضيد نظرية الفن وإظهارها في لغة حقلية كاملة.

التكوين الفني

التمييز الآخر الذي يجب تحديده، هو أن الفن يتحدد من خلال التكوين الفني. ويدرس عبر خصائصه التي تؤسس فلسفة مفترضة لتفاعل وبنية التفاعل بين عناصرها. لذلك يمكن أن يتضمن الجمالي وعلى النظم الرمزية التاريخية لفكرة وتذوق الجميل، دون أن يعني ذلك العكس، وإلا لدخلت الأعمال اليدوية وأعمال التزيين ورسومات الأطفال إلى مجال الفن الذي يفترض أن يؤسس لنفسه تمايزه الخاص. فعمل فني ما يمكن أن يكون شيئاً جميلاً دون أن يكون فناً. ينفتح هذا التمايز على عدة مشكلات لم تعالجها نظرية الفن، وذلك إن افترضنا أن للفن مكانة نظرية بين بقية المعارف، فالبدايات المتعلقة بتنظير الفن وتمييزه عن علم الجمال كانت بدايات رافضة لفكرة وجود فلسفة في الفن «شليغل». ومقللة من كمال الصيغة المعرفية للفن عند هيغل الذي صرح بنهاية الفن، رغم أن كلاً من هيغل وكروتشه تناولا الفنون بمجملها ولم يخصصا تنظيرهما للفنون التشكيلية. الأمر الذي أجده مفتاحاً خاطئاً لدراسة الأشكال التعبيرية المتمايزة حسياً. ويخلط سياقات مستقلة عن بعضها، وكان عاملاً في تأخير ظهور تمايز حقلي بين دراسة الصورة وعلاقة تركيبها بمحتواها/&rlm فلسفة الصورة، وبين دراستها جمالياً وعلاقتها بمفهوم الجميل. ولمزيد من الوضوح في هذه النقطة، يمكن الإشارة إلى العمل المهم الذي قدمته مجموعة «مو» البحثية في عملها «بحث في العلامة المرئية» التي صاغت وحدة قياس Bite لدراسة الكيفية الحسية المتباينة للحواس وكيفية ترجمتها إلى صورة. ويمكنني أيضاً أن أضيف عمل هنري بوانكاريه «قيمة العلم» الذي يدرس الكيفيات الحسية المتباينة وتأثيرها على ترجمة العالم الحسي للإدراك.

قدم هايدجر في «أصل العمل الفني» مفهوماً فذاً لبناء فلسفة للصورة، مستهلاً عمله بالاستفهام حول شيئية الشيء، ومحدداً وظيفة الفن في توظيفه للحقيقة. مستعيداً المفهوم الإغريقي للحقيقة بمعنى الكشف، دون أن يكون تحليله المتعلق باللوحة التي استشهد بها «حذاء فلاح» لـ«فان جوخ» تحليلاً بصرياً للبنى البصرية الخاصة بالحركة واللون والخط والفراغ، لكن فيما يخص فكرته عن صراع صورة العالم المعروض مع صورة الأرض المتضمنة على احتياط الصورة، وربط ذلك بالتصميم الذي من خلاله يكون الوجود معروضاً بما هو استقطاع إحداثي من جريان المعاش. تظهر ترددات هايدجر في أعمال أخرى حاولت أن تجعل لفلسفة الصورة قواما خاصا ومكملا لعمل المفاهيم في الحقلين العلمي والفلسفي. دولوز وفيليكس غوتاري في عملهما المشترك «ما الفلسفة» قدما هيكلية هايدجر بعبارات جديدة. المؤثر الانفعالي في مواجهة المؤثر الإدراكي وسديمية الصورة وإحداثية تقطيعها في مسطح المحايثة. مع تطعيم هذه الهيكلية بخلاصات أساسية قادمة من عمل هنري برغسون «المادة والذاكرة» ـ والذي يستند عليه دولوز في عمله الآخر الصورة /&rlm الزمن، والعمل التفصيلي الذي يقدمه موريس مورلبونتي في «المرئي واللامرئي».

تكاد هذه المنظومة الفكرية المتعلقة بفلسفة الصورة تختفي من الفن المعاصر القائم على الزائل والهش والفوضوي واللامعيارية، أو كما يسميها ﺟﻮﻟﻴﺎن ﺳﺘﺎﻻﺑﺮاس في مؤلفه «الفن المعاصر» بـ«الذرائعية» التي تصر على رفض القبول بقابلية الفن للتعريف، علماً أن بعض المعلقين في مجال الفن يحاولون أن يستندوا في ذلك على دراسة جاك دريدا عن الحاشية والهوامش، غافلين عن الفروق الجوهرية التي تميز العمل البصري عن العمل النصي وغياب فكرة الحاشية عن الدالة التشكيلية.