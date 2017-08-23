وداد خليفة النابودة: كل إماراتي له نصيب من «زمن السيداف»

حوار: عبير زيتون

«في تلك الصحراء اللامتناهية التي قحُلت أرضها، وشُح ماؤها، وأُوصدت الأرزاق أبوابها، وفتح الفقر أبوابه على مصراعيه كالأنياب الجائعة تمزق جسد الإنسان بكل ضراوة، تنافسه في ذلك أنياب الغزوات والخلافات الداخلية. حين يصبح الموت محتَّماً، ويأكل الفقر الوجوه والعقائد والأخلاق، ويقرض أجنحة الآمال، ويتحول أغلب البشر إلى وحوش ممتطية غارات السلب والنهب لمواجهة ذاك الفقر، الذي يحمل في أحد وجهيه الموت، وفي الآخر الرق والنهب المجتر لما يملكون».

في «زمن السيداف» تنهمك الكاتبة الإماراتية «وداد خليفة النابودة» في التحديق في زمن «الثلاثينيات من القرن الماضي وحتى الخمسينيات من عمر الإمارات، لتفترش لنا سجادة من حياة، توقظ فيها الذاكرة الجمعية من عتمتها المعرفية بتفاصيل آلام الذات الإنسانية، وهي تكابد مصائر متينة الإحكام، وتحولات عاصفة هي سيدة الأحوال، لتستدرجنا مع زخم الأحداث، وسخونة الوصف والتعبير إلى متاهة ذلك الزمن، لنقرأ مع قدرة الكلمات على حياكة ما كان، قصة الأسلاف في حيواتهم مع عرق السعي نحو الحياة في أزمنة وأمكنة ووقائع، يتقاطع فيها الواقع بالمتخيل الفردي والجماعي، في محاولة روائية تعتبر (الأولى) للكاتبة، مما أثار فينا تساؤلات عدة ممزوجة بالدهشة والإعجاب حول الدافع لمغامرتها الروائية الأولى وهي مكتنزة ومتبلورة على 711 صفحة، بعد جهد بحثي طويل في وحل ذاكرة ذلك الزمن، استغرق منها ثلاث سنوات ونصف السنة، في محاولة منها لجمع شتات ماض مضى في خلاصة روائية هي «زمن السيداف».. من هنا كان الحوار التالي:

** لماذا نعيد «زمن السيداف» اليوم، زمن جدلية الحق والباطل، والفقر يأكل الوجوه والقيم والأعراف؟ ما حاجتنا اليوم إلى تذكر ذلك؟ ما الذي يدفعنا إلى أن نوقظ حقباً زمنية قاسية بأوجاعها وصراعاتها وخيباتها؟

- الغاية من نبش الماضي هو الإحياء لتلك الحقب لتبقى وعياً مشعاً في ذهن القارئ، لقطف العبرة، للوفاء لمن عبروا، للإنصاف لمن ظلموا، لتسليط الضوء على كفاح من رحلوا، لمعرفة الذات وإزاحة العتمة عن النموذج المتمثل في أولئك الذين صمدوا في مواجهة الصعاب، والفقر والمرض وتسلط الأقوى، ولسد الثغرات التاريخية التي سكتت عنها المصادر، كما أن نبش الماضي هو «احتفاء بالإنسان والمكان»، وكل فرد إماراتي له نصيب من «زمن السيداف»، لأنها ذاكرة الجذور.

- وتضيف وداد خليفة النابودة: أنا أرى أنه لم تكن هناك خيبات، بل كان هناك «كفاح الإنسان» الذي لم يستسلم، والذي سعى للبناء من أجل حياة أفضل، تماماً كما يسعى الإنسان الآن للبناء، وإن كانت معطيات ذاك العصر وأدواته أكثر صعوبة. «زمن السيداف» هو إطلالة على الماضي، تقدم نموذجاً صادقاً لهذا الجيل حينما تواجهه الصعوبات، هو الاعتزاز بالإنسان المتحدي الذي رفض الاستسلام حينما كشَّرت عن أنيابها الصعوبات، لذلك «العبرة الإيجابية» تطرح نفسها بقوة في الرواية.