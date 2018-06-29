شهيدان و410 جرحى برصاص الاحتلال في غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد فلسطينيان بينهما فتى يبلغ من العمر نحو 13 عاما وأصيب نحو 410 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات الجمعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال اشرف القدرة في بيان «استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما جراء إصابته بعيار ناري في الرأس اطلقه عليه جنود الاحتلال شرق خان يونس ولايزال مجهول الهوية».

وأضاف في بيان آخر «استشهد الشاب محمد فوزي محمد الحمايدة (24 عاما) اثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن والساق بعد عصر امس شرق رفح». وأكد القدرة «إصابة 410 مواطنين برصاص قوات الاحتلال وقنابل الغاز (المسيل للدموع) وبين الإصابات 4 حالات خطيرة».

وأضاف ان بين الإصابات «6 أطفال وثلاثة مسعفين، تم استهداف مباشر لسيارة إسعاف بقنابل الغاز من قوات الاحتلال».