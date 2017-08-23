لوركا العربي!

المهدي أخريف

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كُلَّما عَاودْت قراءة أَشْعَار لوركا خفَّ وَزْني ورَفْرَف مزاجي لأنَّني في حضرة النبع المسحور أكون، ماء الشعر الطلق، أتشرَّب عبير الطفولة الأزلي، أو لم يقل خورخي غيين عن رفيقه الغرناطي إنه شاعر الينبوع، شاعر الحيوية الشعرية الخالصة. شاعراً عاش في كل ما كتب من شعر ونثر، وفي كل ما خط ورسم، وما عزف من ألحان، وما عاش من تجارب وصداقات.

أو لم يخاطب هو نَفْسُه رائدَ الغنائية الإسبانية الحديثة لويس دي غونغورا بالعبارات الآتية:

«أمام الطبيعة يَقف بعينين نَفَّاذتين ينظر بانْدهاش إلى الجمال المتماثل في كُلّ الأشكال، ينفُذُ إلى ما يمكن تَسْميته بالعالم المنفرد لِكُل شيء. وهناك يلائم ما بين إحساسه والمحسوسات المحيطة به، وَمِنْ ثَمَّ تَبْدُو الأشياء كل الأشياء سواء بالنسبة إليه، تُفَّاحة كانت أم بحراً، لأنه يعرف أن التّفاحة في عالمها الصغير هي لا نهائية تماماً مثل البحر في عالمه الشاسع. إنَّ حياة أيّ تُفّاحة منذ أن تبدأ زهْرةً رقيقة إلى أن تَسْقُط مذهبة من الشجر على العشب، هي حياة كبيرة ومليئة بالأسرار كالإيقاع الدّوْري للبحار».

كذلك هو شعر لوركا متدفّق ملوّن حار ومتحرّر، نشيد غنائي آسر مشبَّع بعبق الطبيعة الأندلسية، بالتراث الشعري الأندلسي العربي والتراث الشعري الإسباني في عصوره المختلفة، لقد رُزِق لوركا عبقرية صَهْرِ كلِّ ذلك الموروث بالأغاني بالفلكلور بقصص الأطفال بالأساطير المحلية وبالتقاليد الاحتفالية والمآسي أيضاً مما تتكوّن منه الحياة. غنائية لوركا غنائية احتفالية لها طراوة المعيش الجوهري وبنْية الدرامي وجدّة التخييل، مصهورة كلها في بوْتقة لغة سهلة ممتنعة حديثة بقدر ما هي مستوعبة للشعرية الكلاسيكية الإسبانية ممثلة في غونغورا وغارسيلاسو وكيبيدو، مَاشادو وخوان رامون خيمنيث، لكن علينا ألّا ننسى أن الحديث هنا يتعلَّق فقط بإبداعه الشعري، لأنَّ أعمالهُ الدرامية الرائدة خلَّدتها آلاف المقاربات والدراسات والاقتباسات في مختلف أنحاء العالم.