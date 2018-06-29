تنديد بمخطط استيطاني

رام الله (وام)

نددت السلطة الفلسطينية أمس بمخطط استيطاني إسرائيلي جديد في جنوب مدينة القدس يستهدف عزل قرى وبلدات فلسطينية في المدينة المقدسة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن إسرائيل شرعت في تنفيذ أعمال توسيع لمستوطنة «هارجيلو» وربطها مع مستوطنة «جيلو» في جنوب القدس، وهو ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة «الولجة»، ويعزلها عن محيطها الفلسطيني، والاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوباً نحو التجمع الاستيطاني المسمى بغوش عتصيون وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس عن محيطها الفلسطيني بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بالقدس الكبرى، مشيرة إلى أن المخطط يتضمن إقامة أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة وإنشاء خط للقطار الخفيف يربط مستوطنات شمال القدس بالمستوطنات الواقعة جنوبها.

وأكدت أن استمرار توسع الاستيطان الإسرائيلي يهدد بإغلاق الباب نهائيا أمام أية جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين بفعل عمليات تعميق غير مسبوقة للاستيطان وتشبيك توسعي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي».