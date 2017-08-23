جداريات الكهوف.. سلف الكتابة!

الرسوم الصخرية الخالية من الألوان (مع استثناءات نادرة) أقدم من لوحات الكهوف الملونة، وتعود أقدم الرسوم الصخرية إلى بدايات الباليوليت الأعلى، ولكنها ظهرت بوفرة في أستراليا وتنزانيا قبل 45 ألف سنة من الآن، رسمت هذه الرسوم على صخور في العراء أو داخل كهوف.
ظهرت عند قبائل البشمان في جنوب أفريقيا للاتصال بعالم الأرواح ومخاطبة الأرواح الشريرة لكي تكفّ الأذى عن مرضاهم. وكانوا يستخدمون المثقاب في النقش والنقر والخدش لصنع الصورة التي كانت من وحي عالمهم اليوميّ.
سجل الفن الصخري في أفريقيا والأميركتين وآسيا وأستراليا وأوروبا، وازدهر هو وجداريات الكهوف في أوروبا بين 36000 إلى 18000 قبل الآن. أي قبل نهاية آخر العصور الجليدية (قبل 19000سنة)، وعندما كانت الظروف المناخية قد بدأت تتحسن، بعد نهاية العصر الجليدي، اختفى العصر الحجري القديم الأعلى والفن الصخري الذي رافقه، فجأة، خلال الفترة الانتقالية بعد العصر الحجري القديم، أي في العصر الحجري الوسيط، منذ حوالي 12000سنة، عندما انتهت الظروف البيئية للعصر الجليدي وتلاشت. تنقسم اللوحات الجدارية للكهوف في العالم حسب قاراته، وتكون الجداريات الأسترالية هي الأقدم ثم الأفريقية ثم الأوربية.
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أما النظرية الثالثة، فقد وجدت في هذه الرسوم جدلاً بين العنصرين الذكرى والأنثوي، ويتخذ هذا الجدل صفة المركز الأنثوي والمحيط الذكرى، وقد قام لوروا كورهان بدراسة أكثر من ألفي رسم كهفي من رسوم الكهوف الكانتربرية بطريقة إحصائية وتبين له:
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