جداريات الكهوف.. سلف الكتابة!

د. خزعل الماجدي

الرسوم الصخرية الخالية من الألوان (مع استثناءات نادرة) أقدم من لوحات الكهوف الملونة، وتعود أقدم الرسوم الصخرية إلى بدايات الباليوليت الأعلى، ولكنها ظهرت بوفرة في أستراليا وتنزانيا قبل 45 ألف سنة من الآن، رسمت هذه الرسوم على صخور في العراء أو داخل كهوف.

ظهرت عند قبائل البشمان في جنوب أفريقيا للاتصال بعالم الأرواح ومخاطبة الأرواح الشريرة لكي تكفّ الأذى عن مرضاهم. وكانوا يستخدمون المثقاب في النقش والنقر والخدش لصنع الصورة التي كانت من وحي عالمهم اليوميّ.

سجل الفن الصخري في أفريقيا والأميركتين وآسيا وأستراليا وأوروبا، وازدهر هو وجداريات الكهوف في أوروبا بين 36000 إلى 18000 قبل الآن. أي قبل نهاية آخر العصور الجليدية (قبل 19000سنة)، وعندما كانت الظروف المناخية قد بدأت تتحسن، بعد نهاية العصر الجليدي، اختفى العصر الحجري القديم الأعلى والفن الصخري الذي رافقه، فجأة، خلال الفترة الانتقالية بعد العصر الحجري القديم، أي في العصر الحجري الوسيط، منذ حوالي 12000سنة، عندما انتهت الظروف البيئية للعصر الجليدي وتلاشت. تنقسم اللوحات الجدارية للكهوف في العالم حسب قاراته، وتكون الجداريات الأسترالية هي الأقدم ثم الأفريقية ثم الأوربية.

الجداريات الكهفية المذهلة التي اكتشفت في المنطقة الممتدة بين جنوب فرنسا وشمال إسبانيا، والتي وجدت في أكثر من مائة كهف، أثارت فضول العلماء وجعلتهم يخرجون بنظريات متعددة حول طبيعة هذه الكهوف وجدارياتها. ولعل أقدم النظريات هي التي تقول بأن هذه الرسوم قد أنجزت لغايات فنية وجمالية فقط دون أن تحمل أية تفسيرات دينية، أما النظرية الثانية فقد وجدت فيها أدوات سحرية استخدمها الإنسان للسيطرة على الحيوانات والإيقاع بها انطلاقاً من مبدأ التشابه السحري، فهناك في السحر قانونان، الأول هو قانون التشابه الذي يقضي بأن الشبيه ينتج الشبيه، أو أن المعلول ينتج علته، وأن في استطاعة الساحر تحقيق الأهداف والنتائج التي يريدها عن طريق محاكاتها، أو تقليدها، أما القانون الثاني فهو قانون الاتصال. وقد سيطرت هذه النظرية على تفسير هذه الرسوم لزمن طويل.

أما النظرية الثالثة، فقد وجدت في هذه الرسوم جدلاً بين العنصرين الذكرى والأنثوي، ويتخذ هذا الجدل صفة المركز الأنثوي والمحيط الذكرى، وقد قام لوروا كورهان بدراسة أكثر من ألفي رسم كهفي من رسوم الكهوف الكانتربرية بطريقة إحصائية وتبين له: