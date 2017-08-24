العلمانية.. وما بعد «العــالمَانية»

د. سعيد توفيق

لا نريد الخوض هنا في تيارات العَلمانية على تنوعها من خلال بحث تاريخي في نشأتها وتطورها واختلافها وتباينها، فليس هذا مما يتسع له هذا المقال، وحسبنا أن نلتمس هنا روحها العامة عبر تطور موقفها من الدين، ومدى تأثيرها في تطور الأمم والدول. «العَلمانية» (بفتح العين) secularism مصطلح مشتق (في أصوله اليونانية واللاتينية) من كلمة العَالم لا العِلم، وربما كان من الأصح صياغتها لغوياً بكلمة «العالمَانية»، وربما يكون من الأنسب نطقها بكلمة «العَلمانية» على سبيل التخفيف. وإذا كانت كلمة العَلمانية أو«العالمانية» مشتقة إذن من العَالم وليس من العِلم، فليس معنى ذلك أن العلمانية هي توجه مغاير للعلم، وإنما هي توجه نحو شؤون العالم أو الدنيا التي تهتم بها سائر المعارف الإنسانية، وعلى رأسها العلم سواء كان في صورة العلوم الطبيعية أو الإنسانية، فضلاً عن دروب المعرفة الأخرى. فالعَلمانية إذن تعني كل ما يتعلق بشؤون العالم أو الدنيا في مقابل ما يتعلق بشؤون الدين. والشخص العلماني إذن هو في الأصل الشخص الذي يهتم بشؤون الدنيا أو الحياة، في مقابل الشخص المنتمي إلى «الإكليروس»، وهو الشخص الكنسي المكرَّس لشؤون الدين، وليس معنى هذا أن الشخص العَلماني هو شخص غير متدين، وإنما هو شخص من رعايا الكنيسة- أي ينتمي إلى عموم الشعب- من غير «الإكليروس». وعلى الرغم من تعدد معاني العلمانية ودلالاتها، فإننا لا نجد أبلغ من التعريف الذي يقدمه الدكتور مراد وهبة، باعتبارها: «التفكير في النسبي بما هو نسبي، وليس بما هو مطلق»، ومعنى هذا أن كل ما يتعلق بشؤون الدنيا أو العالم من علوم وفنون وتنظيمات سياسية واجتماعية هي أمور نسبية تتغير وتتطور باستمرار، وليس لنظرية علمية أو فلسفية أو تيار فني أو سياسي أو اجتماعي أن يدعي أي منها بلوغ الحقيقة المطلقة، ببساطة لأنه لا توجد حقيقة مطلقة في عالمنا الإنساني، فالحقيقة تكون دائماً نسبية، أي «حقيقة بالنسبة إلينا» على حد تعبير جادامر، لأنها حقيقة إنسانية مرتبطة بتاريخ عالمنا.

توجه فكري ومعرفي

من المهم التأكيد هنا على أن «العَلمانية» ليست مذهباً فلسفيّاً أو نظرية سياسية، وإنما توجه فكريّ أو معرفيّ إزاء العالم تبنته الحضارة الأوربية الحديثة كطريق للتقدم والخلاص من مرحلة التخلف الذي عرفته أوروبا في فترات مظلمة من العصور الوسطى، فكما هو معلوم أن الكنيسة في ذلك العصر كانت تسيطر على شؤون الحياة كافة، وكان رجالها يدَّعون امتلاك الحقيقة المطلقة التي لا ينبغي أن تخالفها أية نظرية علمية أو فلسفية، وإلا تعرض أصحابها للملاحقة والعقاب بالسجن والتعذيب، بل بالإعدام حرقاً مثلما كان مصير العالم الفيلسوف جيوردانو برونو الذي أسميته في مقال سابق في هذا الملحق الثقافي بـ«شهيد العلم». كما أن الفن قد انحصر دوره في ذلك العصر في التعبير عن الموضوعات الدينية من خلال الأيقونات أو التماثيل المعبرة عن الرموز الدينية، ومن خلال الرسومات والتصاوير التي تزين جدران وأسقف الكنائس. ومن الإنصاف القول إن فن التصوير المسيحي كان فناً بحق، له أساتذته العظام الذين يبدعون إبداعاً فنيّاً لا يُضَاهى من أمثال: رفائيل وكوريجيو، ولكن الفن قد ظل- بوجه عام- أسير التعبير عن موضوعات الدين المسيحي، وهو ما حال بينه وبين طبيعته التي تتمثل في تلك الروح الطليقة التي تعبر عن الوجود كله في شتى مظاهره، بما في ذلك التعبير عن الديني نفسه. ومن هذا يظهر لنا أن كل الأمم التي قطعت شوطاً بعيداً في مجال التقدم هي نفسها الأمم التي قطعت شوطاً بعيداً على طريق العلمانية. هذا حال أوروبا- على سبيل المثال- منذ عصر الأنوار الذي وضعها على طريق التقدم، كما نلاحظ أن العَلمانية- وإن لم تكن مذهباً فلسفيّاً أو سياسيّاً، كما أسلفنا- كانت مؤسسة على موقف معرفي، ونحن يمكن أن نلتمس بدايات هذا الموقف المعرفي عند ﭼون لوك الذي رأى أن الحقائق نسبية، ومن ثم فليس في وسع أي مذهب أو معتقد أو رأي أن يدَّعي بلوغ الحقيقة، وهذا يعني أن الدين أو المعتقد لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة مؤسسية تتحكم في شؤون الحياة، لأن شؤون الحياة أو الدنيا (أعني شؤون العالَم)، ينبغي أن تخضع فقط لسلطة الدولة التي ينظمها القانون المدني. والحقيقة أن الأديان في أصولها الأولى، لم تنشأ أبداً باعتبارها سلطة، لأن الدين كان يتجلى في حياة الناس باعتباره جزءاً من عالمهم ممتزجاً بالفن والأخلاق وممارسات الحياة اليومية، أي جزءاً من عالم الخبرة المعيشة. لم يكن الدين يتسلط على الحياة الدنيوية، بل كان جزءاً منها. وهذا يصدق أيضاً على الأديان السماوية عند نشأتها الأولى، بما في ذلك الدين الإسلامي، فلم يكن الإسلام عند نشأته الأولى يمثل سلطة حاكمة، بل سلطة روحية أخلاقية وحسب، وهو أمر لم يستمر طويلاً. وحتى حينما تحول الدين إلى سلطة في العالم الإسلامي، كانت سلطته تتمثل في تبرير سلطة الحاكم والدفاع عنها، أعني تبرير حكم السلاطين على مر العصور، ولكن هذه السلطة لم تتحكم في شؤون العلم والفن والإبداع في شتى صوره، بل إن المساجد أو الجوامع الكبرى في العالم الإسلامي كانت جوامع بحق.. جوامع يجري فيها تعليم المعارف الإنسانية والعلوم من فلك وحساب وغير ذلك.. جوامع حقيقية تخرَّج منها الفلاسفة والمتصوفة وعلماء اللغة والعلوم الرياضية والطبيعية.

في عالمنا الإسلامي أو المتأسلم الراهن (إن شئنا الدقة) ما زلنا نتجادل حول مشروعية العَلمانية التي يراها الكثيرون- خاصةً الأصوليين- كفراً وإلحاداً! وكأننا بذلك نحيا خارج تطور مسار التاريخ الإنساني، فتاريخ الحضارات مر بمراحل نكوص، وقد عانت الحضارة الأوروبية من هذا النكوص قروناً عديدة في العصور الوسطى، بينما هناك مواطن عديدة في عالمنا العربي الإسلامي الراهن تسيطر عليها حالة من الهوس الديني الذي يتبدى في الهيمنة على كل مناحي الحياة الإنسانية من علم وفن وفكر: فالعلوم الجديرة حقّاً باسم العلم هي العلوم الشرعية، أما غير ذلك من العلوم فيتم رد مكتشفاتها في عالمنا المتخلف إلى أساس ديني. والفن يُنظَر إليه من جهة الحلال والحرام باعتباره نوعاً من الخلاعة التي يجب ضبطها وتقويمها باستبعاد بعضها باعتبارها عُرْياً كفن الباليه، وبتحديد مسار وموضوعات بعض آخر منها، خاصةً فنون السينما والأدب من شعر ورواية وأغنية وغير ذلك. والفكر يتم مصادرته على المستوى الرسمي أحياناً، كما يتم تتبعه وملاحقته على المستوى غير الرسمي من خلال الجماعات الدينية السلفية والإخوانية والمتأخونة التي تفشت في كثير من بقاع عالمنا المتأسلم، بل بلغ الأمر مبلغه بتكفير كثير من أهل العلم والفن والرأي على نحو يصل إلى حد إهدار الدم، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في حوادث شنيعة على نحو يشبه بطريقة غير مباشرة محاكم التفتيش في العصور الوسطى الأوروبية، فهي محاكم تفتيش في صورة مقَنَّعة، لأنها متغلغلة على مستوى المؤسسات الدينية وعلى مستوى الوعي الشعبوي.

ما بعد العلمانية