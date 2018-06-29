انعقاد مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس اليوم

باریس (الاتحاد)

يعقد اليوم السبت في باريس المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية تحت عنوان «الانتفاضة من &zwnjأجل التغيير في إيران» ويشهد المؤتمر الذي يستمر حتى الاثنين المقبل مشاركة دولية وعربية واسعة. فيما يتواصل لليوم السادس على التوالي إضراب التجار في عدد من الأسواق في طهران وغيرها من المدن رغم تهديدات النظام.

وطالب متحدثون في الندوة&zwnj التحضيرية لمؤتمر المعارضة في باريس بتشديد العقوبات على نظام طهران وتنفيذ العقوبات المفروضة عليه، مشددين على ضرورة رحيله في أقرب وقت، كونه المتسبب الأول في أزمات الشرق الأوسط.

وعلمت «العربية.نت» أنه وخلال هذا المؤتمر الذي تقوده منظمة مجاهدي خلق، ستكشف شخصيات أميركية رفيعة عن تفاصيل استراتيجية واشنطن الجديدة حيال نظام طهران.

ومن بين الشخصيات الهامة التي ستحضر المؤتمر كل من رودي جولياني، ورئيس فريق المحامين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونيوت جينجريتش، الرئيس السابق للكونجرس الأميركي والمستشار الاستراتيجي لترامب.