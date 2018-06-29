أوروبا تتوصل لاتفاق حول الهجرة.. وميركل: الخلافات ما زالت قائمة

بروكسل (وكالات)

توصل زعماء الاتحاد الأوروبي، لاتفاق بشأن الهجرة في الساعات الأولى من أمس بعد محادثات مكثفة ومطولة، لكن التعهدات بتعزيز الحدود شابها الغموض، بينما أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الخلافات ما زالت قائمة. وبعد محادثات عاصفة على مدى 9 ساعات، اتفق زعماء الاتحاد على المشاركة في استقبال المهاجرين على أساس تطوعي، وإنشاء مراكز داخل دوله للتعامل مع طلبات اللجوء.

كما اتفقوا على التشارك في المسؤولية عن المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من البحر، وهو مطلب أساسي لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي الذي قال «لم تعد إيطاليا بمفردها».

وفي وقت سابق رفض كونتي الذي تضم حكومته حركة 5- نجوم المناهضة للهجرة، وحزب الرابطة المنتمي لليمين المتطرف، الموافقة على نص للقمة بشأن الأمن والتجارة إلى أن يتعهد بقية الزعماء بمساعدة إيطاليا في التعامل مع المهاجرين الوافدين عبر البحر.

ويظهر اجتماع بروكسل أن أزمة الهجرة التي واجهتها أوروبا في عام 2015 ما زالت تلاحق الاتحاد رغم الانخفاض الحاد في عدد الوافدين الفارين من النزاعات والأزمات الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا.