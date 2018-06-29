شركة توقف بيع طائرات لإيران تجنباً لعقوبات أميركا

باريس (العربية نت)

أعلنت شركة «إي تي آر» الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات في باريس أنها أوقفت صفقة بيع الطائرات لإيران، تجنباً للعقوبات الأميركية الجديدة. ونقلت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية عن كريستيان شيرر، الرئيس التنفيذي للشركة قوله: «إن الشركة الإقليمية المصنعة للطائرات يجب أن تتخلى عن تسليم ما تبقى من الطائرات التي طلبتها إيران بسبب العقوبات الأميركية».

وقال شيرر في مقابلة مع مجلة «لا تريبيون» المالية الفرنسية «إنه كان متوقعاً أن يتم تسليم إيران حوالي 20 طائرة بدءاً من عام 2018». وأعلنت الشركة إلغاء أولى صفقاتها لتسليم إيران 12 طائرة من إنتاجها من الطائرات الخاصة بالرحلات قصيرة ومتوسطة المدى. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: «برغم أن الإدارة الأميركية وعدت بإمهال الشركات الأوروبية ثلاثة أشهر لتصفية أعمالها في إيران، إلا أننا لن نجازف بالتعرض لانتقام الإدارة الأميركية، ولا إلى توريط المساهمين في رأسمال إيرباص، وليوناردو للصناعات الجوية».وأكد أن العقوبات الأميركية ستمنع الشركة من تسليم طهران 12 طائرة من أصل 20 طلبتها إيران، واتفقت مع الشركة الإيطالية الفرنسية على شرائها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

يذكر أن شركة (بيجو) للسيارات و(توتال) النفطية العملاقة كانتا ألغتا في وقت سابق عقوداً عدة مع طهران، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران.