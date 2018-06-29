إرسال أول روبوت إلى محطة الفضاء لمساعدة الرواد

وكالات

انطلق إنسان آلي، مستوحى من أعمال الخيال العلمي ومصمم لمساعدة رواد الفضاء، من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، اليوم الجمعة، ليصبح أول رفيق شخصي يمتلك ذكاء صناعيا في الفضاء.



والروبوت، الذي يحمل اسم "سايمون" اختصارا لعبارة (رفيق الطاقم التفاعلي المتحرك)، بحجم كرة السلة تقريبا يوصف بأنه "عقل طائر". ويتحدث الإنجليزية وسيساعد رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست على إجراء تجارب في محطة الفضاء الدولية.



ويحمل الصاروخ مركبة الشحن غير المأهولة "دراغون" محمّلة بألفين و700 كيلوغرام من المعدات.



ومن المرتقب أن تلتحم الاثنين بمحطة الفضاء التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر.

وقال كريستيان كاراش مدير المشروع في وكالة الفضاء الألمانية، في مؤتمر صحافي في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إن تشغيل هذا "العقل الطائر" سيشكّل "لحظة تاريخية" لأنها المرة الأولى التي يُرسل فيها جهاز ذكاء اصطناعي للتفاعل مع البشر في الفضاء.

