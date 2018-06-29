أوامر استدعاء ضد قطر وشقيق تميم والرميحي

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أصدرت محكمة كاليفورنيا، 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونشر الناشط الأميركي من أصل سوري، محمد سمان، مجموعة من الوثائق التي تكشف صدور أوامر استدعاء قضائية ضد دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وديفيد باول، ضابط المخابرات البريطاني السابق، مدير شركة «جلوبال ريسك أدفيزرز»، ونيكولاس موزين، مالك شركة «ستونينجتون استراتيجيز إل إل سي»، وكيفن شالكر، ضابط الاستخبارات البريطاني، صاحب ترخيص فرع شركة «جلوبال ريسك أدفيزرز» في قطر، بالإضافة إلى الشركتين الوارد اسمهما سابقاً، على أن يردوا على أمر الاستدعاء خلال 21 يوماً أو يصدر ضدهم حكم غيابي.

وأوضح الناشط الأميركي أنه تم تسليم أوامر الاستدعاء القضائية من محكمة كاليفورنيا إلى المتهمين: نيكولاس موزين وكيفن شالكر، وشركة «ستونينجتون استراتيجيز إل إل سي»، وشركة «جلوبال ريسك أدفيزرز إل إل سي»، وبانتظار تسليم أوامر الاستدعاء للمتهمين: دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، وديفيد باول. وكان برويدي رفع دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أميركيين وبريطانيين سابقين شاركوا في «مؤامرة جنائية» بالنيابة عن قطر، لتشويه سمعته بسبب عمله ضد الدوحة، عبر اختراق رسائل بريده الإلكتروني، ما تسبب في إلحاق الأذى بصورته. وقال موقع «بوابة العين الإخبارية»، إن أوراق الدعوى كشفت عن اثنين من المتهمين، هما كيفن تشوكر وديفيد باول، حيث شاركا في عملية القرصنة، بعد أن استأجرهما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري للقيام بالأمر. وكانت قطر تلقت صفعة قوية بعد تسارع التحركات داخل الكونجرس لسن قانون لمواجهة دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وألزمت محكمة أميركية، أحد عملاء قطر بتقديم وثائق تدين أمراء الدوحة في قضية برويدي. وحاول رجل الأعمال السوري جوزيف اللحام، أحد وكلاء قطر الذي أعلن مؤخراً قطع علاقته بالدوحة في واشنطن، التهرب من تفاصيل اتصالاته ومراسلاته السرية مع الدوحة في الدعوى القضائية لبرويدي، لكن قاضية مقاطعة مانهاتن كاثرين فورست، رفضت إعطاءه مهلة أخرى لتقديم المعلومات. وجاء قرار المحكمة بإلزام اللحام بتقديم الوثائق بعدما بدأت تتكشف أسباب استهداف عملاء قطر لبرويدي المناهض لسياسات قطر الذي أظهرت وثائقه المسربة عمله مع أعضاء بالكونجرس على مشروع قانون دعم قطر للتنظيمات الإرهابية. وقال برويدي خلال بيان سابق له، إن الأدلة واضحة فيما يتعلق بشن قطر حملة ضده لإسكاته، بسبب آرائه السياسية القوية ضد رعايتها للإرهاب، وحقيقة أنه لم يخش الجهر بموقفه من الدوحة. وقال السمان، وهو مستشار تخطيط استراتيجي مقيم في واشنطن، إن مشروع قانون منع دعم الإرهاب الذي تقدم به نائب عن فلوريدا يدعى برايان ماست منتصف عام 2017، وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب منتصف نوفمبر عام 2017، وينص على فرض عقوبات على حركات وأشخاص تدعمهم قطر.