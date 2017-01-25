ستيفن كولبرت يقدم حفل توزيع جوائز «إيمي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سيتولى المقدم التلفزيوني الفكاهي ستيفن كولبرت إحياء الدورة التاسعة والستين من حفل توزيع جوائز «إيمي» التلفزيونية الأميركية، بحسب ما أعلن القيمون على هذا الحدث.

وقال جاك ساسمان أحد المسؤولين في قناة «سي بي اس» التي تعرض أيضاً برنامج «لايت شوو» الليلي لكولبرت، إن «ستيفن هو سيد الحفل بمواهبه الابتكارية المتعددة التي نال بفضلها جوائز عدة». وسرعان ما وجه المقدم الفكاهي الذي أضحك بأدائه الأميركيين لسنوات في برنامج «ذي كولبرت ريبورت»، الذي يقلد فيه مقدم قناة إخبارية لليمين المتطرف، سهامه إلى الناطق الجديد باسم البيت الأبيض. وهو قال «سنستقطب أكبر جمهور لحفل إيمي، وذلك على صعيد الأشخاص وحول العالم»، في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها السبت شون سبايسر للصحافة بشأن الجدل حول عدد الأشخاص الذين شاركوا في حفل تنصيب ترامب الجمعة الماضي. وسيقام حفل توزيع جوائز «إيمي» في لوس أنجلوس 17 سبتمبر المقبل. ومن المرتقب الإعلان عن الترشيحات في 13 يوليو.