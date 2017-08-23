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«الخارجية المصرية»: لن نقبل بدول إرهابية في البيت العربي ومطالب الدول الأربع واضحة ولا تنازلات
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تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017

دينا مصطفى (القاهرة)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن تعهدات قطر لم تعد كافية الآن، والمطلوب ليس مجرد إعلان أو توقيع حبر على ورق، ولكن ضمانات حقيقية وأدلة وشواهد وإجراءات يتم قياسها وتقييمها للتأكد من أنها توقفت عن دعم الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية، وإيواء العناصر المتطرفة والإرهابية.

وأوضح في حوار مع «الاتحاد» أن الدور السلبي القطري لا يقتصر على دول الخليج ومصر، فهناك تدخلات سلبية في ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى أن قطر كان لها دور سلبي داعم لتنظيمات إرهابية متطرفة في عدد كبير من الدول، وأضاف أن المطلوب الآن هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية شقيقة أياً كانت الأسباب. وفي ما يلي نص الحوار:

- ما قراءتك لتطور الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة للإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر، وتقييمك للرد القطري على المساعي الدبلوماسية للحل؟

* للأسف لم نر حتى الآن من السلوك القطري ما يدفع للاطمئنان بأن النظام قد غيّر من منهجه أو توجهاته في إطار إعادة رأب صدع مع الدول العربية، كما أننا لم نجد تجاوباً على المطالب الثلاثة عشر الواضحة والمبادئ التي تم إقرارها في اجتماع القاهرة، وما كان واضحاً لنا هو الرد القطري المراوغ المماطل، وعدم الرغبة في التجاوب مع أي مطلب من هذه المطالب.

يجب النظر إلى الأزمة مع قطر من منظور عربي بالأساس وهو منظور يتعلق بدول الخليج وعلاقاتهم معاً.. التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن تقييمه من الخارج، بل يجب حله من الداخل لأنها تتعلق بالدول العربية والأمن القومي العربي ومستقبل العلاقات بينهم. وقياس مدى نجاح العمل الدبلوماسي من أي طرف يعتمد على مدى قدرته على معالجة هذه الأزمة، فالدول العربية الأربع حددت بوضوح منذ البداية مطالبها وشواغلها وتحفظاتها على السياسة القطرية وكان من الطبيعي أن تتفاعل قطر مع تلك المطالب وما لديها من ردود ومطالب.. إن مقياس نجاح أو فشل الدبلوماسية القطرية هو قياس قدرتها على التجاوب والتفاعل مع الشواغل وطمأنة الدول العربية بأن السياسة القطرية لا تهدف إلى زعزعة استقرارها وتقويض أوضاعها الداخلية ودعم التطرف والإرهاب. ... المزيد
     
 