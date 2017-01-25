مليون نخلة للوقاية من الصواعق في بنجلاديش

دكا (أ ف ب)

بدأت بنجلاديش بغرس مليون شجرة نخيل بهدف امتصاص الصواعق والتخفيف من أضرارها المدمرة التي تودي بحياة مئات الأشخاص سنوياً في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، حسب ما أعلن مسؤولون أمس. وكانت السلطات صنَّفت الصواعق في العام الماضي على أنها كارثة طبيعية، إذ أودت بحياة أكثر من 200 شخص عام 2016 من بينهم 82 في يوم واحد من شهر مايو. ويقول الخبراء إن الرقم الحقيقي أكبر بكثير، إذ إن الشرطة غالباً لا تسجل الوفيات في المناطق الريفية. وأحصت منظمة مستقلة 349 شخصاً قضوا بسبب الصواعق في العام الماضي.

وتبحث السلطات منذ أشهر عدة على طريقة للتصدي لهذه المشكلة التي ترجع إلى اجتماع عوامل عدة من الطبيعة المسطحة لأراضي بنجلاديش، وإزالة الغابات، وتضاعف وتيرة العواصف الناجمة عن التغير المناخي.

وقال شاه كمال المسؤول الحكومي المكلف بإدارة الكوارث، «بدأنا بزرع النخيل في المناطق الريفية، سنكون قد زرعنا مليون شجرة بحلول يونيو المقبل».

ويرى الخبراء أن زرع الأشجار يؤدي إلى خفض حصيلة الضحايا، إذ أن أغصانها تمتص الصاعقة، ولكن نتائجه لن تظهر سوى على المدى الطويل.