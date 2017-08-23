رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل مسمى «الإمارات للهوية» إلى «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، ونص القانون على أنه تستبدل عبارة (هيئة الإمارات للهوية) بـ (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) بعبارة الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر.

كما نصت المادة الثانية منه على أنه تستبدل بنص المادة (6) والفقرة (3) من المادة (8) والمادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية:

ونص القانون على أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير، ونائب للرئيس، ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي، على أن يكون من بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة، على أن تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه، وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس.

ونصت المادة المادة (8) فقرة (3)، أ- اعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة.