رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل مسمى «الإمارات للهوية» إلى «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»

أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، ونص القانون على أنه تستبدل عبارة (هيئة الإمارات للهوية) بـ (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) بعبارة الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه تستبدل بنص المادة (6) والفقرة (3) من المادة (8) والمادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية:
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ونصت المادة المادة (8) فقرة (3)، أ- اعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة.
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