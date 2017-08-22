700 قتيل بفيضانات جنوب آسيا وضحيتان بزلزال في إيطاليا

روما (وكالات)

ضرب زلزال قوّته 4 درجات على مقياس ريختر، جزيرة إيشيا الإيطالية الليلة قبل الماضية، متسبّباً بدمار في الأبنية وأسفر عن مقتل سيدتين. وقال المعهد الجيولوجي الإيطالي، إن مركز الزلزال الذي وقع قبالة ساحل نابولي، على عمق 5 كلم. وانتشل رجال الإنقاذ رضيعاً (7 أشهر) من تحت أنقاض مبنى بعد 7 ساعات من وقوع الزلزال. وأعلنت السلطات، مقتل سيدة بتساقط كتل من كنيسة فوقها، كما أعلن وفاة سيدة أخرى كانت محاصرة في منزل الأطفال.

وفي كارثة طبيعية أخرى، قال الصليب الأحمر أمس، إن أزمة الفيضانات تتفاقم سريعاً بجنوب آسيا، حيث تندفع مستويات المياه المرتفعة، التي أودت بحياة أكثر من 700 شخص في المنطقة من نيبال إلى الهند وبنجلاديش. وذكر جاجان شاباجاين، مدير العمليات بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «هذه أسوأ موجة فيضانات تشهدها جنوب آسيا منذ عقود.. الموقف يزداد سوءاً». وأضاف الصليب الأحمر أن 24 مليون شخص في المنطقة تضرروا حتى الآن.