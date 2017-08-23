ترامب يعلن استراتيجية جديدة لاجتثاث الإرهاب جنوب آسيا

عواصم (وكالات)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة مبكرة فجر أمس، عن استراتيجية جديدة إزاء أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا، تولي أولوية قصوى لتعقب الإرهابيين وقتلهم بدلاً من سياسة «بناء الدول» للقيام بتلك المهمة، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تشمل «القضاء التام» على تنظيم «داعش»، وسحق «القاعدة» ومنع «طالبان» من السيطرة على أفغانستان حتى لا يجد الإرهابيون ملاذاً آمناً ينطلقون منه لمهاجمة الولايات المتحدة. وفيما لم يحدد ترامب عدد القوات الأميركية التي سيتم نشرها في أفغانستان، قال وزير دفاعه جيمس ماتيس ببغداد أمس، إنه في بانتظار خطة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، لكنه أمن على صحة تقديرات ذكرها مسؤولون أميركيون آخرون، تشير إلى إرسال 4 آلاف جندي يضافون إلى 8400 عسكري موجودين سلفاً في البلاد التي تعصف بها الحروب والعنف. ووسط ترحيب أفغاني بريطاني ألماني.

وقال ترامب في كلمة تلفزيونية بقاعدة فورت ماير العسكرية بأرلينجتون بولاية فرجينيا، إن زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، يأتي في إطار استراتيجيته الجديدة بالمنطقة، مبيناً أن موقفه الجديد يهدف إلى الحيلولة دون تحول هذه البلاد المضطربة إلى ملاذ آمن للإرهابيين المصممين على مهاجمة الولايات المتحدة، ووسع سلطات الجيش الأميركي لاستهداف المتشددين والشبكات الإجرامية، متعهداً بأن الأسلحة الأميركية ستطالهم في أي مكان.

وقال الرئيس الأميركي، إن أعداء الولايات المتحدة في أفغانستان «يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك مكان يختبئون فيه.. وليس هناك مكان لا تصل إليه الأسلحة الأميركية»، مضيفاً «قواتنا ستقاتل لتنتصر»، دون أن يحدد جدولاً زمنياً للمدة التي ستبقى فيها القوات الأميركية بأفغانستان. وجاءت استراتيجية ترامب الجديدة بعد مراجعة استمرت شهوراً للسياسة الأميركية، ناقش خلالها مراراً مستقبل التدخل الأميركي في أفغانستان، حيث حقق مقاتلو «طالبان» مكاسب ميدانية. وكان ترامب قال مراراً خلال حملته الانتخابية العام الماضي، إن الحرب مكلفة جداً فيما يتعلق بالأرواح والأموال. وتابع في كلمته «حدسي الأساسي يدفعني للانسحاب». لكنه أضاف أن مستشاريه للأمن القومي أقنعوه بتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منع حركة «طالبان» من الإطاحة بحكومة كابول التي تدعمها واشنطن. وعرض ترامب أيضاً نهجاً أكثر تشدداً للسياسة الأميركية تجاه باكستان، محذراً من أنه قد يخفض المساعدات الأمنية لإسلام آباد، إذا لم تتعاون بشكل أكبر في منع الإرهابيين من استخدام ملاذات آمنة على أراضيها. وقال ترامب «لا يمكن أن نسكت بعد الآن على ملاذات باكستان الآمنة».

وأمس، أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أن ترامب ينتهج مقاربة جديدة للحرب المستمرة منذ 16 عاماً في أفغانستان لمحاربة الإرهابيين بمزيد من الفعالية من خلال ممارسة ضغط إضافي على دول المنطقة. وقالت هالي في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية، إن الحرب الأفغانية «لا تتعلق بأفغانستان فحسب وإنما الأمر يتعلق بالمنطقة وهذا يعنى أن علينا أن نضغط على باكستان.. لا يمكن أن توفر ملاذاً آمناً للإرهابيين بعد الآن». وأضافت «يجب أن نمارس الضغط على الهند بأن تكون جزءاً من الحل السياسي»، مشيرة إلى «أننا بحاجة إلى الاستمرار في أن تعي إيران بأن كل هذا الإرهاب ورعايتها له أمر لن نقبله».