«سيوران».. تأملات وانشغالات في اليأس والعدم

محمود إسماعيل بدر (عمّان)
«لا أستوعب لماذا علينا أن نقوم بأعمال في هذا العالم، لماذا علينا أن نحظى بأصدقاء وتطلعات، أحلام وآمال، ألا يكون من الأفضل لو أن ننسحب إلى زاوية بعيدة معتمة عنه، حيث يكفّ إزعاجه وتعقيداته عن الوصول إلينا؟». تلك هي الطريقة التي عبّر فيها الفيلسوف والكاتب الروماني «إميل سيوران 1911 – 1995» الذي حلّت ذكرى وفاته في العشرين من يونيو الجاري، عن شكّه في جدوى الاستمرار في الحياة والتشبث بعالم غاضب مضطرب، ذلك الشّك الذي دفع النّقاد لوصفه بـ «أيقونة اليأس والعدم»، فهو ابن حقبة أفول القيم في أوروبا بامتياز، تلك المرحلة المتوترة في مسار الحضارة الغربية.
إميل سيوران، كاتب الشذرات الفلسفية – الشعرية، وقد ترجم الشاعر التونسي آدم فتحي كتابا لسيوران عن الفرنسية بعنوان «المقايسات والمرارة»، الصادر عن منشورات غاليمار الباريسية، مختاراً له عنواناً آخر في العربية «المياه كلها بلون الغرق»، وهو في هذا التبديل في العنوان، يميل إلى الصبغة الشعرية للكتاب، ولكتابة سيوران عموما، على حساب الصبغة الفلسفية، وفي مقدمة الترجمة يصف آدم فتحي، صاحب «المقايسات والمرارة» بأنه عاشق الحياة الانتحاري بامتياز، مشدداً على أننا في عصر الكذب والقوة نحتاج إلى كاتب مثله.
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