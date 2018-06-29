«مرايا - 5».. استبصارات ثقافية ومعرفية

إيهاب الملاح (القاهرة)

صدر مؤخراً الإصدار الخامس من كتاب «مرايا» غير الدوري، الذي تصدره دار المرايا للإنتاج الثقافي بالقاهرة. وكتاب (مرايا) غير الدوري إصدار ثقافي نظري ينصب اهتمامه حول قضايا الثقافة المصرية والعربية. يتضمن مجموعة متنوعة من الدراسات والمقالات وعروض الكتب، المؤلفة والمترجمة.

يتصدّر «مرايا 5» عنوان «الدولة كقصة خيالية» وهي دراسة موسعة، بمناسبة مرور مائتي عام على ميلاد الفيلسوف الألماني كارل ماركس كتبها الدكتور عمرو عبد الرحمن.

يقدم الإصدار دراسة أخرى للباحث المصري طارق حجي بعنوان، «قصص القرآن وتأسيس العالم».

وفي وداع الكاتب والروائي المصري أحمد خالد توفيق كتب يحيى وجدي مقالاً في باب «هوامش» بعنوان: «أحمد خالد توفيق من هامش الجيب إلى متن القلوب»، يقدم فيه لمحة عامة عن سيرته وإنجازاته، وسبب المحبة الجارفة التي حظي بها الفقيد بين أجيال الشباب.

كما يصنع الكاتب خالد يوسف، في نفس الباب، من قصة صعود لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح سردًا يحاول أن يبين من خلاله ظروف صعود صلاح كلاعب كرة، وطريقة تلقي هذا الصعود بين المصريين كظاهرة اجتماعية، وخارج مصر كظاهرة سياسية وثقافية.