تعديل مرتقب بحكومة تونس

ساسي جبيل(تونس)

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد إنّ الوقت قد حان للقيام بتعديل وزاري، مضيفاً أنه سيعلن ذلك عندما تكون القائمة جاهزة. وجاء تصريحات الشاهد الصحفية على هامش إشرافه على انطلاق أعمال الإستراتيجية الوطنية للتشغيل أمس بالعاصمة. وشهدت التركيبة الحكومية عدداً من الشغورات، بعد إقالة كل من وزير التربية (التعليم) ناجي جلول، ووزيرة المالية، لمياء الزريبي، وإعلان وزير التنمية والتعاون الدولي، والمالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، استقالته مؤخراً من منصبه، على خلفية حكم قضائي غيابي. ويتولى وزير التعليم العالي، سليم خلبوس، أيضاً حقيبة التربية بالنيابة.

إلى ذلك انفجر أمس الثلاثاء لغم أرضي بأحد مرتفعات القصرين. خلف إصابات لعسكريين اثنين كانا يقومان بمهامها داخل إحدى مناطق العمليات العسكرية بالجهة.