السودان: تحذيرات مع تسجيل أعلى منسوب للنيل منذ قرن

الخرطوم (أ ف ب)

حذرت السلطات السودانية سكان العاصمة الخرطوم المقيمين على ضفاف نهر النيل من مخاطر حدوث «فيضانات خطرة»، بعد أن بلغ منسوب النهر مستوىً قياسياً بسبب هطول أمطار غزيرة في إثيوبيا المجاورة. والعاصمة السودانية الخرطوم تشكل ملتقى النيل الأزرق الذي تتدفق مياهه من إثيوبيا والنيل الأبيض. ويشكل الرافدان نهر النيل الذي يعبر السودان، ثم مصر. وثلاثة أرباع مياه النيل مصدرها النيل الأزرق الذي يرتفع منسوبه سنوياً أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا.

وقالت وزارة الري والموارد المائية، إن منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض تتزايد، وبلغت أمس الأول أعلى مستوى لها منذ قرن في الخرطوم عند 17.14 متر، مضيفة أنها تتوقع أن يرتفع منسوب المياه أكثر. ودعت الوزارة سكان الخرطوم وبقية الولايات إلى الحيطة والحذر، حيث يتوقع حدوث فيضانات في اليومين المقبلين. ويواجه السودان سنوياً فيضانات كبيرة، وكانت فيضانات 2013 أوقعت 50 قتيلاً، وكانت الأسوأ التي تشهدها العاصمة السودانية منذ 25 عاماً. وفي العام الماضي، لقي نحو مئة شخص مصرعهم عبر البلاد في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة دمرت آلاف المساكن.