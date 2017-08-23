طرابلس تبدأ محاكمة عناصر من «داعش»

طرابلس (وكالات)

أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، أن محاكمة عدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي قد بدأت أمس الأول في محكمة جنايات طرابلس بمقرها في مجمع المحاكم بشارع السيدي بالعاصمة. وقالت القوة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، إن عناصر داعش سيحاكمون على تهم وجهت لهم بالتورط في تفجير فندق كورنثيا الرئاسي، وقضايا اغتيالات أفراد أمن وشرطة، واستهداف مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية في طرابلس، لافتة إلى أن إجراءات أمنية مشددة أحاطت جلسات المحاكمة أمس الأول. يشار إلى أن قوة الردع الخاصة قد أعلنت في مناسبات سابقة عن تمكنها من القبض على عناصر من «داعش» داخل طرابلس، كانوا تورطوا في تفجيرات المقار الدبلوماسية والسفارات في طرابلس خلال عام 2015، وتنفيذ عدد من الاغتيالات التي طالت شخصيات أمنية.

أكد مصدر أمني في مركز شرطة بطرابلس أن أحد أبناء عمومة رئيس وزراء ليبيا الأسبق، علي زيدان، تقدم ببلاغ رسمي حول واقعة اختطاف ابن عمه في 13 أغسطس الجاري بطرابلس. وبحسب نص البلاغ فإن مسلحين مجهولين اختطفوا زيدان، ومرافق له يدعى محمود محمد المهدي عبد اللطيف من فندق إقامتهم بالعاصمة طرابلس واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلاً عن مقربين من زيدان أنه كان في زيارة لطرابلس تم الترتيب لها بموافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيث سيتم ترتيب لقاء بين زيدان وفايز السراج، كما أفادت تقارير أخرى بأن زيدان كان يسعى لتسوية قضايا متهم فيها باختلاسات مالية وللمطالبة بمصير مليارات تركها في حسابات وزارات حكومته وكانت مساعيه هذه سبباً لاختطافه.

وخلال تصريحات لعلي نصر عميد بلدية الشاطئ التي ينتمي إليها زيدان، أفاد بأن لقاء جمعه بالسراج يوم الاثنين أقر فيه السراج بعلمه بالجهة التي اختطفت زيدان، وأنه على تواصل معها، معبراً عن انزعاجه من واقعة الاختطاف. وعبرت عدة جهات الليبية، ومنها مجلس النواب وحكومته بالشرق الليبي والبعثة الأممية لدى ليبيا عن مطالبها بضرورة الكشف عن مصير زيدان المختطف منذ الأسبوع الماضي بطرابلس في ظروف غامضة.

واتهم نواب كتيبة ثوار طرابلس التابعة لحكومة الوفاق بالتورط في اختطاف زيدان.