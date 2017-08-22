4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

كشفت صحيفة «جيرزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد اعتماد قانون «تنظيم المستوطنات» الذي يأذن بإنشاء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن قانون «تنظيم المستوطنات» الذي يشرع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة؛ يتلاءم مع المعايير القانونية الإسرائيلية والدولية، مبينةً أن النائب العام، أفيهاي ماندلبليت، وجه التماس إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا من قبل 13 جماعة غير حكومية ضد القانون.

ونقلت عن وزارة العدل الإسرائيلية، في ملخصها للوثيقة، «إن حكومة إسرائيل ترفض محاولة الملتمسين إيقاف الحكومة ومسؤوليها على أساس أن [القانون] ينتهك القانون الدولي». ويسمح القانون بإنشاء نحو 000 4 وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط، وإذا ما أيدت المحكمة التشريع الذي أقره الكنيست في فبراير الماضي، فإن ذلك سيكون «أكبر تغيير في عمليات التعدي» على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال السنوات الأربعين الماضية. ولفتت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن «القانون ينص على أن ملاك الأراضي الفلسطينيين التي سيتم إنشاء الوحدات الاستيطانية عليها؛ لديهم خيارهم الوحيد، وهو الحصول على تعويضات مالية لاستخدام العقار».

إلى ذلك، قامت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، صباح أمس، بهدم منزل عبد الكريم أبو سنينة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وكانت عائلة أبو سنينة أنهت ومعها عدد من المتضامنين، مساء الاثنين، إعادة بناء المنزل، الذي هدمته بلدية الاحتلال الثلاثاء الماضي، بحجة البناء دون ترخيص. وأشارت المصاد الفلسطينية في القدس إلى أن سكان حي البستان يخشون أن تكون عملية هدم منزل أبو سنينة مقدمة لهدم سائر منازل الحي الـ88 التي سبق للبلدية العبرية قبل سنوات وأخطرت بهدمها، وإزالة الحي بالكامل، لصالح مشاريع استيطانية، وأخرى تخدم أسطورة «الهيكل المزعوم»، نظراً لقرب الحي من السور الجنوبي للأقصى.

في غضون، ذلك أمنت شرطة الاحتلال، صباح أمس، سلسلة من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 102 من المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية من «باب المغاربة»، الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال منذ احتلال القدس. وأوضحت أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، وجالوا في باحاته، كما تلقوا شروحات حول «الهيكل» المزعوم من مرشديهم اليهود.