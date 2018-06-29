اتحاد الطائرة يعتمد النظام الأساسي

أسامة أحمد (دبي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة النظام الأساسي، والذي سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي في بداية الموسم الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة الأحداث، أن الاتحاد أرسل نظام آلية مشاركة الفئات الأربع المشمولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مسابقات اللعبة المختلفة خلال الموسم الجديد، إلى الأندية، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 26 حتى يتسنى لها تسجيل اللاعبين، وخصوصاً أن هذه المشاركة تفتح المجال للكثير من الممارسين لدخول الأندية التي تعتبر بوابة مواهب المستقبل مما سيكون له المردود الإيجابي برفع المستوى الفني للطائرة لتحقيق الطموحات المطلوبة في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن اللعبة موعودة بموسم استثنائي، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرة المسابقات المختلفة بمشاركة الفئات الأربع المختلفة، وهي شريحة مهمة بمجتمعنا في النشاط الرياضي، والتي ستفرز مواهب جديدة في العديد من الاتحادات، مبيناً أن دور المجتمع يتمثل في مشاركة قطاعاته المختلفة في الرياضة بصفة عامة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة الممارسين في الاتحادات المختلفة، وبالتالي ستقطف هذه الاتحادات ثمار هذا القرار الإيجابي في المستقبل القريب من ضمنها الطائرة حتى ينجح كل منتسب لها في رسم صورة طيبة عن اللعبة.

وكشف المطوع أن التصورات والمقترحات التي وصلت إلى الاتحاد بعد العصف الذهني الذي أقامه مجلس الإدارة مؤخراً، تم توزيعها إلى لجان الاتحاد المختلفة من أجل العمل على تطبيقها.

جدير بالذكر، أن الاتحاد كان اعتمد 3 مراحل لآلية مشاركة الفئات الأربع، المرحلة الأولى لقيد اللاعبين من قبل الأندية بتسجيل 36 لاعباً، حيث يحق لكل نادٍ تسجيل 15 لاعباً من المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات، و10 في فئة المقيمين، و10 أيضاً في فئة مواليد الدولة، إضافة إلى الأجنبي المحترف.

وتتمثل المرحلة الثانية في تسجيل 12 لاعباً في قائمة المباراة، 7 منهم من المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات، إضافة إلى 5 لاعبين من غير المواطنين الذين يشملون اللاعب الأجنبي المحترف ومواليد الدولة والمقيمين، بينما المرحلة الثالثة هي الملعب، حيث يوجد مع الفريق فيه 4 لاعبين مواطنين من حملة الجوازات وأبناء المواطنات، إضافة إلى لاعبين من غير المواطنين يشملان الأجنبي المحترف ومواليد الدولة والمقيمين، على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين غير المواطنين اثنين في الملعب، بينما تسجيل اللاعبين من فئة الناشئين، ومن دون مفتوح على أن تتم مشاركة لاعبين اثنين من غير المواطنين في المراحل السنية، فيما تنطبق آلية الفريق الأول على فئة الشباب من دون مشاركة أجنبي.