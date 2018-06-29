اتحاد الطائرة يعتمد النظام الأساسي

أسامة أحمد (دبي)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة النظام الأساسي، والذي سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي في بداية الموسم الجديد.
وأوضح الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة الأحداث، أن الاتحاد أرسل نظام آلية مشاركة الفئات الأربع المشمولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مسابقات اللعبة المختلفة خلال الموسم الجديد، إلى الأندية، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 26 حتى يتسنى لها تسجيل اللاعبين، وخصوصاً أن هذه المشاركة تفتح المجال للكثير من الممارسين لدخول الأندية التي تعتبر بوابة مواهب المستقبل مما سيكون له المردود الإيجابي برفع المستوى الفني للطائرة لتحقيق الطموحات المطلوبة في الموسم الجديد.
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وكشف المطوع أن التصورات والمقترحات التي وصلت إلى الاتحاد بعد العصف الذهني الذي أقامه مجلس الإدارة مؤخراً، تم توزيعها إلى لجان الاتحاد المختلفة من أجل العمل على تطبيقها.
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وتتمثل المرحلة الثانية في تسجيل 12 لاعباً في قائمة المباراة، 7 منهم من المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات، إضافة إلى 5 لاعبين من غير المواطنين الذين يشملون اللاعب الأجنبي المحترف ومواليد الدولة والمقيمين، بينما المرحلة الثالثة هي الملعب، حيث يوجد مع الفريق فيه 4 لاعبين مواطنين من حملة الجوازات وأبناء المواطنات، إضافة إلى لاعبين من غير المواطنين يشملان الأجنبي المحترف ومواليد الدولة والمقيمين، على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين غير المواطنين اثنين في الملعب، بينما تسجيل اللاعبين من فئة الناشئين، ومن دون مفتوح على أن تتم مشاركة لاعبين اثنين من غير المواطنين في المراحل السنية، فيما تنطبق آلية الفريق الأول على فئة الشباب من دون مشاركة أجنبي.