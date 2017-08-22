  • الأربعاء غرة ذي الحجة 1438هـ - 23 أغسطس 2017م
  10:49    الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: إجازة عيد الأضحى للجهات الاتحادية 4 أيام من الخميس إلى الأحد ويستأنف الدوام الاثنين 4 سبتمبر.    

ماتيس يجدد دعم العراق في الحرب على الإرهاب
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017

بغداد (وكالات)

وصل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إلى بغداد أمس، في زيارة رسمية للعراق يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول تطورات مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن ماتيس جدد دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب، وأشاد بالانتصارات التي حققها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدعم الحفاظ على وحدة العراق، وترفض أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره. وكان ماتيس قد وصل أمس إلى بغداد في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً. كما جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب والتسليح، إضافة إلى الحرب على الإرهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على تنظيم «داعش».

     
 