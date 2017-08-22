ماتيس يجدد دعم العراق في الحرب على الإرهاب

بغداد (وكالات)

وصل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إلى بغداد أمس، في زيارة رسمية للعراق يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول تطورات مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن ماتيس جدد دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب، وأشاد بالانتصارات التي حققها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدعم الحفاظ على وحدة العراق، وترفض أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره. وكان ماتيس قد وصل أمس إلى بغداد في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً. كما جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب والتسليح، إضافة إلى الحرب على الإرهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على تنظيم «داعش».