أصغر مدرب مواطن الرئيسي: «الشباب» سلاح التعاون في «الأولى»



تاريخ النشر: السبت 30 يونيو 2018 سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)​ أعلن نادي التعاون، تعاقده مع موسى حوت مساعداً لمدرب الفريق الأول، ومحمد علي محلل مباريات، ووحيد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وذلك للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى، في خطوة تهدف لتعزيز الخيارات الجيدة التي تقوده إلى المنافسة على أفضل النتائج في الموسم الجديد، كما يسعى النادي لحسم خياراته من اللاعبين المواطنين قبل اعتماد القائمة النهائية، خصوصاً أن الفريق يخوض تجمعات عدة في رأس الخيمة ودبي لإجراء الاختبارات المطلوبة للاعبين بالاعتماد على العناصر الشابة.​ وكان مجلس إدارة النادي أعلن تعاقده مع المدرب محمد الرئيسي «33 عاماً»، والذي يعد أصغر مدرب مواطن في دوري الدرجة الأولى حاليا، وصاحب الطموحات الكبيرة، وذلك لقيادة الفريق الأول إلى أفضل ظهور في الموسم الجديد، خصوصاً أن الرئيسي سبق له الفوز بجائزة أفضل مدرب مواطن في 2015 على مستوى أندية دبي عندما كان مدرباً لفرق المراحل السنية بالوصل، إلى جانب فوزه أيضاً بجائزة أفضل مدرب مواطن بنادي الوصل في 2014 والخاصة بمجلس دبي الرياضي. ​ وقال الرئيسي، إنه يركز في الفترة الحالية على اللاعبين الشباب الذين سبق لهم خوض تجارب عدة مع المنتخبات الوطنية أو فرق الرديف في أندية دوري الخليج العربي، لأنه يرى في هذه المجموعة الكثير من الإيجابيات التي تؤدي إلى تحقيق التطلعات المطلوبة، لأنهم يملكون الرغبة القوية لإثبات جدارتهم على نحو يؤدي إلى تعزيز تطلعات التعاون العائد إلى المشاركة في دوري الأولى، إثر غيابه نحو 3 مواسم.​ وأضاف: أشكر النادي على الثقة الغالية، ونسعى لتأكيد ظهورنا القوي في الدوري بتوافر الظروف المناسبة التي تساعدنا على خوض المنافسة باحترام طموحات الفرق الأخرى، والجهود الجارية الآن من مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء الإيجابية تمنحنا الدافع الجيد لإظهار أفضل ما لدينا، وهناك مرحلة مهمة من العمل في الفترة المقبلة بكل ما يمكن أن يقودنا إلى الأداء المشرف في الموسم الجديد مع العناصر القوية من اللاعبين الشباب. ​