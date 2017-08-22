أردوغان: لن نسمح بإقامة دولة كردية في سوريا



تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017 أنقرة (وكالات) أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن بلاده لن تسمح لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية بإقامة دولة في شمال سوريا. وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع رؤساء البلدات التركية، إن «البعض يسعى لتأسيس دولة كردية، وأنا أعتبر هذا إهانة لإخواني الأكراد لأني أؤمن بأنهم سيعارضون إنشاء هذا الكيان سواء في شمال سوريا أم جنوب تركيا». وأشار إلى أن عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية أرادوا تشكيل ممر إرهابي في شمال سوريا، ويمتد حتى البحر المتوسط»، مؤكداً أن «تركيا ستواصل ضربهم وتدميرهم مثلما نستهدف إرهابيي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا وجبل قنديل بشمال العراق».