سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)
تسارعت التطورات الخاصة بالمفاوضات التي يجريها نادي الإمارات مع نادي النصر لضم لاعبين من صفوفه مقابل الموافقة على انتقال الحسين صالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصفقة تبادلية، خصوصاً أن النصر أعلن رغبته في ضم صالح إلى صفوفه حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني، إذ يتوقع أن يتم الكشف عن تطورات مهمة على هذا الصعيد لحسم الأمور، خصوصاً أن نادي الإمارات يرغب في الاستفادة من هذه الصفقة قبل انتهاء عقد اللاعب الموسم المقبل.
من جانب آخر، أعلن أحمد جابر العوضي، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، مشرف الألعاب الفردية والجماعية وراشد بطي، عضو مجلس الإدارة، مشرف المراحل السنية اعتذارهما عن عدم الانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة الجديد الذي تجرى مشاورات لإعادة تشكيله بعد انتهاء فترة دورة عمل المجلس الحالي، وذلك بسبب ارتباطهما بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي للاضطلاع بمهامهما الإدارية في النادي، بينما لا يتوقع وجود محمد عبد الله الحمادي، عضو مجلس الإدارة، مدير عام النادي ضمن التشكيلة الجديدة.
|
وقال أحمد جابر العوضي، إنه فخور بالفترة الماضية من العمل في النادي، إثر النجاح اللافت على أكثر من صعيد في الألعاب الفردية والجماعية، خصوصاً ألعاب القوى والجو جيستو وكرة اليد، إلى جانب التطور اللافت الذي حدث بالجهود الجبارة والدعم اللامحدود من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي ومحمود الشمسي، رئيس مجلس الإدارة ومحمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء، موضحاً أنه على قناعة كبيرة بكل ما قدمه في الفترة الماضية وكان يرغب بالمزيد لكن الأمور تبدو صعبة مع تزايد الأعباء الخاصة بدوامه الرسمي.
|
وأوضح، «فخور بما تحقق في الفترة الماضية، وأشكر جميع الذين ساهموا بالجهد والفكرة في دعم التطور الذي شهدته أكاديمية النادي، وابتعادي عن العمل الرسمي في النادي لا يلغي دوري في تعزيز النجاح الذي يمكن أن يمثل التطلعات المرجوة للاعبي المراحل السنية، وأدرك جيداً طبيعة الجهود التي تبذل من محمود الشمسي الذي يضطلع بدور كبير في العمل الرسمي، إلى جانب عمله في النادي، ومحمد إسماعيل العوضي وكل أعضاء المجلس، وثقتي كبيرة في كل العناصر التي يمكن أن تمثل النادي في الفترة المقبلة لتعزيز مسيرة التطور الذي تقود النادي إلى أفضل المراكز في جميع المجالات الرياضية».